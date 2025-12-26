تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ما هو سر رونالدو الذي يرفض الإفصاح عنه لكريستيانو جونيور؟

Lebanon 24
26-12-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1460093-639023437120321635.jfif
Doc-P-1460093-639023437120321635.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشتهر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بقدرته على الفصل بين نجوميته العالمية وحياته العائلية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأبنائه الخمسة، الذين يمثلون محور حياته الأساسي.

يحتفظ رونالدو بسر خاص يتعلق بهوية الأمهات البديلات لأبنائه، ولا سيما والدة نجله الأكبر كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 15 عامًا. فقد وُلد كريستيانو جونيور في يونيو 2010 عبر أم بديلة في الولايات المتحدة، بينما أُعلِن في حزيران 2017 عن ميلاد التوأمين إيفا وماتيو بنفس الطريقة. أما ابنتاه من شريكته وخطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز فهما ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا.

رغم مرور السنوات، يصر رونالدو على عدم الإفصاح عن هوية الأم البديلة لنجله الأكبر للجمهور، مؤكدًا أنه سيكشف الحقيقة لكريستيانو جونيور شخصيًا عندما يكون قادرًا على استيعابها وفهمها بطريقة ناضجة، بعيدًا عن ضغط الإعلام والتكهنات الخارجية. وقد أوضح في تصريحات سابقة أن الوقت المناسب مرتبط بنضج ابنه وليس بسن محدد.

وفيما يسير كريستيانو جونيور بخطوات واثقة في عالم كرة القدم، حيث يلعب حاليًا ضمن فرق الفئات السنية لنادي النصر السعودي، يحمل إرث والده الكروي. فقد سبق له أن تدرب في أكاديميات مانشستر يونايتد الإيطالي ويوفنتوس الإنكليزي تزامنًا مع تمثيل والده للفريق الأول، في مشهد يعكس استمرار الإرث الرياضي لعائلة رونالدو.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: نؤكد أن الاحتلال لا يزال يخفي قسرا داخل سجونه ومعتقلاته أسماء وأعدادا أخرى من الأسرى ويرفض الإفصاح عنها حتى اللحظة
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سر علمي وراء استمرار رونالدو في القمة... هذا ما كشفته شركة مختصة
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو سر أول فوز للمغرب؟
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو سر الحفاظ على شعر ناعم بعد الكيراتين؟
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24

البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

الولايات المتحدة

الإيطالي

إنكليزي

السعود

الرياض

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2025-12-26
Lebanon24
05:30 | 2025-12-26
Lebanon24
02:47 | 2025-12-26
Lebanon24
00:36 | 2025-12-26
Lebanon24
23:00 | 2025-12-25
Lebanon24
16:51 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24