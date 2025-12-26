من دمبيلي إلى كين… نجوم صنعوا موسمًا استثنائيًا في 2025

على الرغم من غياب الاستحقاقات الكبرى للمنتخبات، ككأس العالم أو كأس أمم ، حمل عام 2025 بصمته الخاصة في العالمية، عبر محطات مفصلية صنعتها أسماء وفرق فرضت حضورها في موسم اتّسم بالتبدلات والمفاجآت.



وتصدّر للأندية في واجهة المشهد، بعدما أُقيم بنظام موسّع أثار جدلًا واسعًا حول أبعاده الفنية والبدنية. ونجح تشيلسي في حصد اللقب، مضيفًا إياه إلى سجلّه القاري بعد تتويجه بدوري المؤتمر .



لكن الذاكرة الكروية لعام 2025 ستستعيده، أولًا، بوصفه عامًا لـ" " بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي أعاد بناء الفريق عقب رحيل كيليان مبابي، مقدّمًا نموذجًا جماعيًا أكثر توازنًا وفعالية.



وفي هذا الإطار، خطف عثمان دمبيلي الأضواء بتتويجه بالكرة الذهبية، مدعومًا بتألق لاعب الوسط فيتينيا، الذي كرّس نفسه أحد أبرز محرّكات اللعب في أوروبا.



وشهد الموسم بروز أسماء غير متوقعة، أبرزها الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي، الذي تُوّج أفضل لاعب في الدوري ، في تحول لافت بمسيرته.



وفي إنجلترا، خطف المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر الأضواء بقيادته كريستال بالاس إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوز تاريخي على مانشستر سيتي، في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم.



أما على الصعيد الفردي، فشهد العام أخيرًا كسر المهاجم الإنجليزي هاري كين عقدته مع الألقاب، بتحقيق أول تتويج كبير في مسيرته مع بايرن ميونخ، في خطوة أكدت أن انتقاله إلى الدوري الألماني شكّل منعطفًا حاسمًا في مساره الاحترافي.



هكذا، رسّخ عام 2025 نفسه موسمًا استثنائيًا في ذاكرة كرة القدم العالمية، بعيدًا عن بطولات المنتخبات، وقريبًا من قصص التحول والنجاح الفردي والجماعي.

(مواقع إلكترونية)