شباب الساحل يتفوّق على جويا 2–0 في ختام ذهاب الدوري

واصل نتائجه الإيجابية في الدوري اللبناني بنسخته الـ66، ووجّه خسارة جديدة إلى المتصدر السابق، بالفوز عليه 2 – 0 في المباراة التي أُقيمت بعد ظهر اليوم على في وطى المصيطبة، ضمن المرحلة الحادية عشرة والأخيرة من ذهاب البطولة.



وسجّل هدفي الساحل كلّ من فيكتور أباتا وعلي فقيه في الدقيقتين 60 و70.



وكان شباب الساحل قد حقق فوزًا لافتًا في المرحلة الماضية على بنتيجة 2 – 1، فيما تلقّى جويا خسارة أمام بهدف دون رد.

