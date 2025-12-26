تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
شباب الساحل يتفوّق على جويا 2–0 في ختام ذهاب الدوري
Lebanon 24
26-12-2025
|
09:51
واصل
شباب الساحل
نتائجه الإيجابية في الدوري اللبناني
لكرة القدم
بنسخته الـ66، ووجّه خسارة جديدة إلى
جويا
المتصدر السابق، بالفوز عليه 2 – 0 في المباراة التي أُقيمت بعد ظهر اليوم على
ملعب نادي
الصفاء
في وطى المصيطبة، ضمن المرحلة الحادية عشرة والأخيرة من ذهاب البطولة.
وسجّل هدفي الساحل كلّ من فيكتور أباتا وعلي فقيه في الدقيقتين 60 و70.
وكان شباب الساحل قد حقق فوزًا لافتًا في المرحلة الماضية على
العهد
بنتيجة 2 – 1، فيما تلقّى جويا خسارة أمام
الأنصار
بهدف دون رد.
