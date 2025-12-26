فريق الأنصار في صدارة الدوري اللبناني

اعتلى فريق صدارة الدوري اللبناني مؤقتًا، بعد فوزه على التضامن صور بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مجمّع الرئيس فؤاد شهاب في جونية ضمن الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب.

ورغم طرد لاعبه أبو بكر جبرين في الشوط الأول بعد العودة لتقنية الـVAR (الدقيقة 22)، نجح الجزائري هشام خلف الله في تسجيل الهدف الأول للأنصار في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+5)، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين. وأضاف محمد بو صالح الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز رفع الأنصار رصيده إلى 25 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين على النجمة الذي يلتقي غدًا، علمًا أن الأنصار يملك مباراة مؤجلة أمام البرج ستقام الثلاثاء المقبل.

أما التضامن صور فبقي رصيده 11 نقطة.

وفي مباراة أخرى، واصل شباب الساحل نتائجه الجيدة وفاز على الرياضي (2-0) على ملعب الصفاء، سجلهما فيكتور أباتا (الدقيقة 60) وعلي فقيه (70)، بينما تصدّى حارس جويا لركلة جزاء في الشوط الأول.

ورفع شباب الساحل رصيده إلى 16 نقطة ليتقدّم إلى المركز الخامس، مع مباراة مؤجلة له أمام الصفاء الثلاثاء المقبل، فيما تجمّد رصيد جويا عند 22 نقطة في المركز الرابع بعد انتهاء مبارياته في مرحلة الذهاب.