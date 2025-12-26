غوميز: لدعم رينارد لتحقيق أهداف "الأخضر"

أكد ، مدرب فريق ، أن تداول اسمه لقيادة المنتخب السعودي يُعد شرفاً كبيراً له، مشيراً إلى أهمية دعم المدرب الحالي رينارد لتحقيق أهداف «الأخضر».

وقال غوميز في حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط» إن فريقه نفذ ما خطط له في الشوط الثاني من مواجهة الأهلي، رغم الضغط الكبير الذي تعرض له وكثافة هجمات الأهلي، مبيناً أن تلك الفترة كانت صعبة وكاد خلالها الأهلي أن يسجل هدف التعادل.

وحول ارتباط اسمه بقيادة المنتخب السعودي، أوضح غوميز: «شرف كبير أن يرتبط اسمي بالمنتخب السعودي، وهذا الأمر يشعرني بالسعادة، لكن في الوقت الحالي يجب علينا دعم المدرب الحالي هيرفي رينارد ومساعدته على تحقيق أهدافه».

من جانبه، عبّر مراد باتنا، لاعب الفتح، عن سعادته بالفوز، موجهاً الشكر لزملائه اللاعبين على الروح القتالية، ومؤكداً أن الانتصار أمام فريق كبير يمنحهم دفعة معنوية مهمة، كما أشاد بجماهير الفتح وحضورهم المؤثر.

وعن غيابه عن المنتخب المغربي، قال باتنا إنه قريب دائماً من المنتخب، مؤكداً دعمه لزملائه ومتمنياً لهم التوفيق في الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس أمم .