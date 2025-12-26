تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صلاح ينفي الحديث مع مدرب جنوب أفريقيا بعد الفوز على الفراعنة

Lebanon 24
26-12-2025 | 15:44
أكدت إدارة المنتخب المصري أن محمد صلاح قائد الفراعنة لم يتحدث مع هوغو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا عقب المباراة التي أقيمت بينهما، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب.

وقال محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة: «محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب أفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة... تبادلا التحية والسلام فقط، وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة».

وكان هوغو بروس كشف في المؤتمر الصحافي عقب المباراة أن صلاح اعترف له بأن ضربة الجزاء التي حصل عليها خلال المباراة غير صحيحة.

وكان صلاح حصل على ركلة جزاء سجل منها هدف المباراة الوحيد، ليفوز المنتخب المصري بهدف نظيف ويضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16.

هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب ليفربول يعلق على إمكانية رحيل صلاح بعد كأس إفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل كأس إفريقيا... مدرب ليفربول يطوي صفحة الخلاف مع صلاح
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب ليفربول: قرار استبعاد صلاح "صعب"
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24

