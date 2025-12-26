صلاح ينفي الحديث مع مدرب جنوب أفريقيا بعد الفوز على الفراعنة

أكدت إدارة المنتخب المصري أن محمد صلاح قائد الفراعنة لم يتحدث مع هوغو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا عقب المباراة التي أقيمت بينهما، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب.
وقال محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة: «محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب أفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة... تبادلا التحية والسلام فقط، وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة».
وكان هوغو بروس كشف في المؤتمر الصحافي عقب المباراة أن صلاح اعترف له بأن ضربة الجزاء التي حصل عليها خلال المباراة غير صحيحة.
وكان صلاح حصل على ركلة جزاء سجل منها هدف المباراة الوحيد، ليفوز المنتخب المصري بهدف نظيف ويضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16.