مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بهدف دورغو

حقق مانشستر يونايتد الفوز على ضيفه نيوكاسل 1-0، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورفع مانشستر يونايتد، الذي عاد لسكة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة في آخر مباراتين، رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز السادس والذي يلعب الأحد مع وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة ذاتها.
كما يبتعد مانشستر يونايتد بفارق الأهداف خلف تشيلسي الرابع، والذي يلعب أيضا مع أستون فيلا.
على الجانب الآخر تجمد رصيد نيوكاسل عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.
وسجل باتريك دورغو هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة .24