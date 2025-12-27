تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
رياضة
حال الطرد من دوري أبطال أوروبا.. 4 كوارث تنتظر برشلونة
Lebanon 24
27-12-2025
|
06:26
تُواصل "قضية نيغريرا" إثارة الجدل في إسبانيا، في ظل إصرار
ريال مدريد
على كشف الحقيقة والمطالبة بمعاقبة غريمه التقليدي، برشلونة.
وتفجّرت القضية في عام 2023، بعد ظهور شبهات فساد تتعلق بقيام برشلونة بدفع مبالغ مالية قُدّرت بنحو 8 ملايين يورو إلى خوسيه ماريا نيغريرا، الذي كان يشغل منصب
نائب رئيس
لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني
لكرة القدم
آنذاك.
وفي حال صدور قرار بإقصاء برشلونة من
دوري أبطال أوروبا
، فإن النادي سيكون مهددًا بأربع كوارث كبرى:
خسارة عوائد البث والجوائز المالية
يعاني برشلونة بالفعل من أزمة مالية خانقة، وتسعى الإدارة جاهدة للحد من تداعياتها، غير أن الطرد من
دوري
أبطال
أوروبا
سيعني خسارة عوائد البث التلفزيوني والجوائز المالية، التي تتراوح بين 50 مليون يورو وقد تتجاوز 100 مليون يورو، فضلًا عن إيرادات بيع تذاكر المباريات.
هروب الرعاة خوفًا من الارتباط بقضايا فساد
الإقصاء القاري والتورط في قضية فساد قد يدفع عددًا من الرعاة والشركاء التجاريين إلى فسخ عقودهم أو تقليص قيمتها المالية، خشية ارتباط أسمائهم بملفات قانونية سلبية، ما سيحرم برشلونة من موارد مالية حيوية.
صعوبة تسجيل الصفقات الجديدة
يعاني برشلونة في كل فترة انتقالات من صعوبات كبيرة في تسجيل لاعبين جدد بسبب قيود اللعب المالي النظيف في رابطة الدوري الإسباني، وفي حال فقدان الإيرادات الأوروبية، ستتعقد مهمة النادي أكثر، سواء على مستوى التعاقدات أو قيد اللاعبين.
احتمال مطالبة نجوم الفريق بالرحيل
الغياب عن أهم بطولة قارية، إلى جانب تفاقم الأزمة المالية، قد يدفع عدداً من نجوم الفريق إلى التفكير في الرحيل، مثل لامين يامال وبيدري ورافينيا، كما سيمنح ذلك الأندية الأوروبية الكبرى فرصة إغرائهم بعروض قوية، في ظل حالة عدم الاستقرار التي قد يعيشها النادي.
وبين انتظار الأحكام القضائية وترقب الموقف القاري، يبقى برشلونة أمام مرحلة بالغة الحساسية قد تُحدد ملامح مستقبله الرياضي والاقتصادي لسنوات مقبلة. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
جمال يحطم رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
جمال يحطم رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
27/12/2025 20:01:19
27/12/2025 20:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: الجولة السادسة تشهد مباريات حاسمة للتأهل
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: الجولة السادسة تشهد مباريات حاسمة للتأهل
27/12/2025 20:01:19
27/12/2025 20:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خسارة ثقيلة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
خسارة ثقيلة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
27/12/2025 20:01:19
27/12/2025 20:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
Lebanon 24
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
27/12/2025 20:01:19
27/12/2025 20:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
لكرة القدم
نائب رئيس
الأوروبي
أوروبا
أوروبي
رياضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
فوز النجمة والانصار على الحكمة والتضامن
Lebanon 24
فوز النجمة والانصار على الحكمة والتضامن
11:27 | 2025-12-27
27/12/2025 11:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي
10:01 | 2025-12-27
27/12/2025 10:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير الرياضي لنادي الاتحاد يفجر جدلا بشأن ضم فينيسيوس
Lebanon 24
المدير الرياضي لنادي الاتحاد يفجر جدلا بشأن ضم فينيسيوس
08:44 | 2025-12-27
27/12/2025 08:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فريق أمن الدولة شارك في كأس الميلاد للقوى المسلحة للرماية بالمسدس
Lebanon 24
فريق أمن الدولة شارك في كأس الميلاد للقوى المسلحة للرماية بالمسدس
05:24 | 2025-12-27
27/12/2025 05:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة بلاده أمام الأرجنتين عام 2022.. لاعب فرنسي: سنثأر من ميسي
Lebanon 24
بعد خسارة بلاده أمام الأرجنتين عام 2022.. لاعب فرنسي: سنثأر من ميسي
04:00 | 2025-12-27
27/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:47 | 2025-12-27
27/12/2025 02:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم
Lebanon 24
لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم
14:00 | 2025-12-26
26/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
06:45 | 2025-12-27
27/12/2025 06:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
05:32 | 2025-12-27
27/12/2025 05:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
11:27 | 2025-12-27
فوز النجمة والانصار على الحكمة والتضامن
10:01 | 2025-12-27
مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي
08:44 | 2025-12-27
المدير الرياضي لنادي الاتحاد يفجر جدلا بشأن ضم فينيسيوس
05:24 | 2025-12-27
فريق أمن الدولة شارك في كأس الميلاد للقوى المسلحة للرماية بالمسدس
04:00 | 2025-12-27
بعد خسارة بلاده أمام الأرجنتين عام 2022.. لاعب فرنسي: سنثأر من ميسي
03:00 | 2025-12-27
في كأس أمم إفريقيا.. المغرب يتعثر على أرضه أمام مالي (فيديو)
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
27/12/2025 20:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
27/12/2025 20:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
27/12/2025 20:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
