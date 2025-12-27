المدير الرياضي لنادي الاتحاد يفجر جدلا بشأن ضم فينيسيوس

لا يزال مستقبل فينيسيوس جونيور يكتنفه الغموض داخل ، فالنجم البرازيلي ينتهي عقده في يونيو 2027، ولم تتوصل الأطراف حتى الآن إلى اتفاق نهائي، كما لا يوجد قرار حاسم مطروح على الطاولة، وفقًا لآخر المعلومات المتداولة.



ومع ذلك، أشارت تقارير إلى أن السيناريو الأقرب هو أن يتم الإعلان عن تجديد عقده "قريبًا".

في المقابل، فجّر رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السعودي، مفاجأة بتصريحاته بإمكانية رؤية النجم البرازيلي في أحد أندية الدوري السعودي، ما يضيف بعدًا جديدًا إلى الجدل الدائر حول مستقبل اللاعب مع .



وخلال مقابلة لرامون بلانيس، المدير الرياضي السابق لأندية مثل ريال بيتيس وبرشلونة، عبر إذاعة Onda Cero، تحدث خلالها عن إمكانية انتقال فينيسيوس إلى أحد الأندية ، قائلا: "أراها إمكانية قائمة، نعم".



كما تطرّق المدير الرياضي لنادي الاتحاد إلى تجربته بعد رحيله عن ريال بيتيس قبل موسمين، موضحًا: "الاهتمام كان يتزايد، وفي النهاية تم دفع قيمة الشرط الجزائي. هذا يُظهر مدى الجدية والعزم".

وعلى صعيد آخر، علّق بلانيس على التوجّه العام في الدوري السعودي في ظل التحركات الأخيرة، قائلًا: "الاتجاه السائد بات يتمثل في التعاقد مع لاعبين في سن كروية ممتازة، ولم يعد الأمر يقتصر على استقدام لاعبين في المراحل الأخيرة من مسيرتهم".



كما استعرض بلانيس شغف الجماهير بكرة القدم في السعودية، مؤكدًا أن الدوري دخل بقوة في سباق التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، قائلًا: "في المباريات العادية نحضر ما بين 20 ألفًا و25 ألف متفرج، في بلد يتجاوز عدد سكانه 40 مليون نسمة ويتمتع بشغف كبير بكرة القدم. لقد فزنا بلقبي الدوري والكأس بعد أكثر من 20 عامًا، وقمنا باحترافية العمل داخل النادي، وهو ما يحظى بتقدير واضح".



كما لم يُخفِ المدير الرياضي لنادي الاتحاد إعجابه الشديد ببيدري، نجم برشلونة، فقد قال بحسم: "يمتلك كل المقومات التي تؤهله للفوز بالكرة الذهبية".

وفي ختام حديثه، تطرّق بلانيس إلى إمكانية مشاركة الأندية السعودية مستقبلًا في بطولات كبرى مثل ، مؤكدًا: "لا أستبعد ذلك إطلاقًا. الرياضة تتجه أكثر فأكثر نحو العولمة". (إرم نيوز)