تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
المدير الرياضي لنادي الاتحاد يفجر جدلا بشأن ضم فينيسيوس
Lebanon 24
27-12-2025
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال مستقبل فينيسيوس جونيور يكتنفه الغموض داخل
ريال مدريد
، فالنجم البرازيلي ينتهي عقده في يونيو 2027، ولم تتوصل الأطراف حتى الآن إلى اتفاق نهائي، كما لا يوجد قرار حاسم مطروح على الطاولة، وفقًا لآخر المعلومات المتداولة.
ومع ذلك، أشارت تقارير إلى أن السيناريو الأقرب هو أن يتم الإعلان عن تجديد عقده "قريبًا".
في المقابل، فجّر رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السعودي، مفاجأة بتصريحاته بإمكانية رؤية النجم البرازيلي في أحد أندية الدوري السعودي، ما يضيف بعدًا جديدًا إلى الجدل الدائر حول مستقبل اللاعب مع
ريال
مدريد
.
وخلال مقابلة لرامون بلانيس، المدير الرياضي السابق لأندية مثل ريال بيتيس وبرشلونة، عبر إذاعة Onda Cero، تحدث خلالها عن إمكانية انتقال فينيسيوس إلى أحد الأندية
السعودية
، قائلا: "أراها إمكانية قائمة، نعم".
كما تطرّق المدير الرياضي لنادي الاتحاد إلى تجربته بعد رحيله عن ريال بيتيس قبل موسمين، موضحًا: "الاهتمام كان يتزايد، وفي النهاية تم دفع قيمة الشرط الجزائي. هذا يُظهر مدى الجدية والعزم".
وعلى صعيد آخر، علّق بلانيس على التوجّه العام في الدوري السعودي في ظل التحركات الأخيرة، قائلًا: "الاتجاه السائد بات يتمثل في التعاقد مع لاعبين في سن كروية ممتازة، ولم يعد الأمر يقتصر على استقدام لاعبين في المراحل الأخيرة من مسيرتهم".
كما استعرض بلانيس شغف الجماهير بكرة القدم في السعودية، مؤكدًا أن الدوري دخل بقوة في سباق التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، قائلًا: "في المباريات العادية نحضر ما بين 20 ألفًا و25 ألف متفرج، في بلد يتجاوز عدد سكانه 40 مليون نسمة ويتمتع بشغف كبير بكرة القدم. لقد فزنا بلقبي الدوري والكأس بعد أكثر من 20 عامًا، وقمنا باحترافية العمل داخل النادي، وهو ما يحظى بتقدير واضح".
كما لم يُخفِ المدير الرياضي لنادي الاتحاد إعجابه الشديد ببيدري، نجم برشلونة، فقد قال بحسم: "يمتلك كل المقومات التي تؤهله للفوز بالكرة الذهبية".
وفي ختام حديثه، تطرّق بلانيس إلى إمكانية مشاركة الأندية السعودية مستقبلًا في بطولات كبرى مثل
دوري أبطال أوروبا
، مؤكدًا: "لا أستبعد ذلك إطلاقًا. الرياضة تتجه أكثر فأكثر نحو العولمة". (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رد فعل فلورنتينو بيريز على خروج فينيسيوس يثير الجدل
Lebanon 24
رد فعل فلورنتينو بيريز على خروج فينيسيوس يثير الجدل
27/12/2025 20:03:14
27/12/2025 20:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إستثناء أميركي لدولة يثير الجدل داخل الإتحاد الأوروبي
Lebanon 24
إستثناء أميركي لدولة يثير الجدل داخل الإتحاد الأوروبي
27/12/2025 20:03:14
27/12/2025 20:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية أوروبية: مدير مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية سيمثل الاتحاد الأوروبي بمباحثات جنيف حول أوكرانيا (الجزيرة)
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية أوروبية: مدير مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية سيمثل الاتحاد الأوروبي بمباحثات جنيف حول أوكرانيا (الجزيرة)
27/12/2025 20:03:14
27/12/2025 20:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ألونسو يتخذ قراره بشأن "تأديب فينيسيوس"
Lebanon 24
ألونسو يتخذ قراره بشأن "تأديب فينيسيوس"
27/12/2025 20:03:14
27/12/2025 20:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
السعودية
أوروبا
الرياض
رياضي
سعودي
مدريد
تابع
قد يعجبك أيضاً
فوز النجمة والانصار على الحكمة والتضامن
Lebanon 24
فوز النجمة والانصار على الحكمة والتضامن
11:27 | 2025-12-27
27/12/2025 11:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي
10:01 | 2025-12-27
27/12/2025 10:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حال الطرد من دوري أبطال أوروبا.. 4 كوارث تنتظر برشلونة
Lebanon 24
حال الطرد من دوري أبطال أوروبا.. 4 كوارث تنتظر برشلونة
06:26 | 2025-12-27
27/12/2025 06:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فريق أمن الدولة شارك في كأس الميلاد للقوى المسلحة للرماية بالمسدس
Lebanon 24
فريق أمن الدولة شارك في كأس الميلاد للقوى المسلحة للرماية بالمسدس
05:24 | 2025-12-27
27/12/2025 05:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة بلاده أمام الأرجنتين عام 2022.. لاعب فرنسي: سنثأر من ميسي
Lebanon 24
بعد خسارة بلاده أمام الأرجنتين عام 2022.. لاعب فرنسي: سنثأر من ميسي
04:00 | 2025-12-27
27/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:47 | 2025-12-27
27/12/2025 02:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم
Lebanon 24
لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم
14:00 | 2025-12-26
26/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
06:45 | 2025-12-27
27/12/2025 06:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
05:32 | 2025-12-27
27/12/2025 05:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:27 | 2025-12-27
فوز النجمة والانصار على الحكمة والتضامن
10:01 | 2025-12-27
مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي
06:26 | 2025-12-27
حال الطرد من دوري أبطال أوروبا.. 4 كوارث تنتظر برشلونة
05:24 | 2025-12-27
فريق أمن الدولة شارك في كأس الميلاد للقوى المسلحة للرماية بالمسدس
04:00 | 2025-12-27
بعد خسارة بلاده أمام الأرجنتين عام 2022.. لاعب فرنسي: سنثأر من ميسي
03:00 | 2025-12-27
في كأس أمم إفريقيا.. المغرب يتعثر على أرضه أمام مالي (فيديو)
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
27/12/2025 20:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
27/12/2025 20:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
27/12/2025 20:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24