14
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
4
o
بعلبك
2
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
فوز النجمة والانصار على الحكمة والتضامن
Lebanon 24
27-12-2025
|
11:27
فاز النجمة حامل اللقب على
الحكمة
بيروت
3 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم في مجمع
فؤاد
شهاب
الرياضي في
جونية
، في المرحلة الـ 11، الأخيرة ذهابا من الدوري العام اللبناني الـ66
لكرة القدم
.
وكان فاز أمس على الملعب عينه، فريق
الانصار
المتصدر السابق وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري 15 مرة على التضامن صور 2 - 0.
