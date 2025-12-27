فوز النجمة والانصار على الحكمة والتضامن

فاز النجمة حامل اللقب على 3 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم في مجمع الرياضي في ، في المرحلة الـ 11، الأخيرة ذهابا من الدوري العام اللبناني الـ66 .



وكان فاز أمس على الملعب عينه، فريق المتصدر السابق وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري 15 مرة على التضامن صور 2 - 0.

