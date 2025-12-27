تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
رونالدو يقترب من هدفه التاريخي رقم 1000
Lebanon 24
27-12-2025
|
13:03
قاد النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
فريقه النصر للفوز على ضيفه الأخدود بثلاثية نظيفة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من
دوري روشن السعودي
لكرة القدم
.
وتقدم النصر في الدقيقة 31 عن طريق
رونالدو
، ثم عاد النجم
البرتغالي
ليسجل الهدف الثاني له وللنصر، والهدف رقم 956 في مسيرته، مواصلا سعيه نحو الوصول إلى الهدف رقم 1000، قبل أن يضيف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل جواو فيليكس الهدف الثالث للنصر.
