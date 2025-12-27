رونالدو يقترب من هدفه التاريخي رقم 1000

قاد النجم فريقه النصر للفوز على ضيفه الأخدود بثلاثية نظيفة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من .

وتقدم النصر في الدقيقة 31 عن طريق ، ثم عاد النجم ليسجل الهدف الثاني له وللنصر، والهدف رقم 956 في مسيرته، مواصلا سعيه نحو الوصول إلى الهدف رقم 1000، قبل أن يضيف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل جواو فيليكس الهدف الثالث للنصر.



