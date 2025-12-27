في قلب الصراع الدائم بين قطبي الإسبانية، "برشلونة" و" "، تتصاعد قضية "نيغريرا" لتصبح واحدة من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في تاريخ الناديين. هذه القضية، التي تمس مباشرة نزاهة كرة القدم الإسبانية، لم تعد مجرد نزاع قضائي داخلي، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لصدقية المؤسسات الرياضية في إسبانيا، وقد تحمل تداعيات بعيدة المدى على النادي الكتالوني على الصعيدين الرياضي والاقتصادي.

بدأت جذور القضية في الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2018، حين اتُهم لجنة الحكام السابق خوسيه نيغريرا، بتلقي مبالغ مالية من "برشلونة" مقابل خدمات تتعلق بالتحكيم. وفي شباط 2023، فجرت المحكمة الإسبانية أولى الشرارات القضائية، بعد تقارير إذاعة "كادينا سير" التي أكدت قيام النادي الكتالوني بدفع نحو 7 ملايين يورو لشركة يملكها نيغريرا، ما أثار جدلاً واسعًا حول احتمال حدوث رشوة مؤثرة على نتائج المباريات.

لم تقتصر قضية "نيغريرا" على الجانب القضائي الداخلي فحسب، بل امتدت إلى لكرة القدم (يويفا)، الذي يملك وفق المادة 4.1 من لائحته الحق في معاقبة "برشلونة" حتى قبل صدور حكم قضائي نهائي، في حال توفرت لديه أدلة كافية على التورط. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يصل الأمر إلى استبعاد النادي الكتالوني من لموسم كامل، ما سيرتب عليه خسائر مالية فادحة تتراوح بين 50 و100 مليون يورو، إضافة إلى تراجع الإيرادات التجارية. هذا الغياب عن المنافسات الأوروبية سيؤثر أيضًا على قدرة "برشلونة" في تسجيل الصفقات الجديدة واحتفاظ نجومه الحاليين، مثل بيدري ورافينيا، خصوصًا في ظل العروض المغرية من الأندية الأوروبية الكبرى، كما قد يؤدي إلى انهيار الثقة لدى الرعاة والشركاء التجاريين، مما يزيد الضغوط الاقتصادية على النادي ويضع مستقبله الرياضي في مرحلة حرجة.

أما على مستوى النزاع القانوني المباشر، فقد صعّد الأبيض "ريال مدريد" بقيادة فلورنتينو بيريز من تحركاته، حيث طلب الاطلاع على وثائق مالية داخلية لنادي "البرسا" بين 2010 و2018، تشمل تقارير التدقيق الداخلي والخارجي، محاضر اجتماعات لجنة الحوكمة الضريبية، والمراسلات القانونية المرتبطة بخوسيه نيغريرا. خطوة "الريال" هذه تهدف إلى كشف الملابسات وراء المدفوعات، ومساءلة الإدارة الحالية، بعد أن بدا تصريح لابورتا عام 2009 متناقضًا مع تبريراته الحالية حول المدفوعات الموجهة لنيغريرا.

قضية "نيغريرا" لا تمثل مجرد ملف قضائي أو نزاعًا بين ناديين؛ إنها مرآة لمعركة أوسع حول الشفافية والنزاهة في كرة القدم وصراع على مستقبل "برشلونة" الرياضي والمالي. وبينما ينتظر النادي الكتالوني أحكام والقرارات الأوروبية، يظل التاريخ بين "برشلونة" و"ريال مدريد" شاهدًا على أن أي تصرف مالي مشبوه قد يترك أثرًا طويل المدى، ليس فقط على نتائج المباريات، بل على صدقية اللعبة بأكملها.