تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

أزمة "نيغريرا" تتفاقم.. و"برشلونة" يواجه خطر الطرد من دوري أبطال أوروبا!؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
27-12-2025 | 14:49
A-
A+
Doc-P-1460707-639024693711038550.webp
Doc-P-1460707-639024693711038550.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في قلب الصراع الدائم بين قطبي الكرة الإسبانية، "برشلونة" و"ريال مدريد"، تتصاعد قضية "نيغريرا" لتصبح واحدة من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في تاريخ الناديين. هذه القضية، التي تمس مباشرة نزاهة كرة القدم الإسبانية، لم تعد مجرد نزاع قضائي داخلي، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لصدقية المؤسسات الرياضية في إسبانيا، وقد تحمل تداعيات بعيدة المدى على النادي الكتالوني على الصعيدين الرياضي والاقتصادي.
بدأت جذور القضية في الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2018، حين اتُهم نائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه نيغريرا، بتلقي مبالغ مالية من "برشلونة" مقابل خدمات تتعلق بالتحكيم. وفي شباط 2023، فجرت المحكمة الإسبانية أولى الشرارات القضائية، بعد تقارير إذاعة "كادينا سير" التي أكدت قيام النادي الكتالوني بدفع نحو 7 ملايين يورو لشركة يملكها نيغريرا، ما أثار جدلاً واسعًا حول احتمال حدوث رشوة مؤثرة على نتائج المباريات.
لم تقتصر قضية "نيغريرا" على الجانب القضائي الداخلي فحسب، بل امتدت إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي يملك وفق المادة 4.1 من لائحته الحق في معاقبة "برشلونة" حتى قبل صدور حكم قضائي نهائي، في حال توفرت لديه أدلة كافية على التورط. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يصل الأمر إلى استبعاد النادي الكتالوني من دوري أبطال أوروبا لموسم كامل، ما سيرتب عليه خسائر مالية فادحة تتراوح بين 50 و100 مليون يورو، إضافة إلى تراجع الإيرادات التجارية. هذا الغياب عن المنافسات الأوروبية سيؤثر أيضًا على قدرة "برشلونة" في تسجيل الصفقات الجديدة واحتفاظ نجومه الحاليين، مثل بيدري ورافينيا، خصوصًا في ظل العروض المغرية من الأندية الأوروبية الكبرى، كما قد يؤدي إلى انهيار الثقة لدى الرعاة والشركاء التجاريين، مما يزيد الضغوط الاقتصادية على النادي ويضع مستقبله الرياضي في مرحلة حرجة.
 
أما على مستوى النزاع القانوني المباشر، فقد صعّد الأبيض "ريال مدريد" بقيادة فلورنتينو بيريز من تحركاته، حيث طلب الاطلاع على وثائق مالية داخلية لنادي "البرسا" بين 2010 و2018، تشمل تقارير التدقيق الداخلي والخارجي، محاضر اجتماعات لجنة الحوكمة الضريبية، والمراسلات القانونية المرتبطة بخوسيه نيغريرا. خطوة "الريال" هذه تهدف إلى كشف الملابسات وراء المدفوعات، ومساءلة الإدارة الحالية، بعد أن بدا تصريح لابورتا عام 2009 متناقضًا مع تبريراته الحالية حول المدفوعات الموجهة لنيغريرا.
 
قضية "نيغريرا" لا تمثل مجرد ملف قضائي أو نزاعًا بين ناديين؛ إنها مرآة لمعركة أوسع حول الشفافية والنزاهة في كرة القدم وصراع على مستقبل "برشلونة" الرياضي والمالي. وبينما ينتظر النادي الكتالوني أحكام القضاء والقرارات الأوروبية، يظل التاريخ بين "برشلونة" و"ريال مدريد" شاهدًا على أن أي تصرف مالي مشبوه قد يترك أثرًا طويل المدى، ليس فقط على نتائج المباريات، بل على صدقية اللعبة بأكملها.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حال الطرد من دوري أبطال أوروبا.. 4 كوارث تنتظر برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جمال يحطم رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: الجولة السادسة تشهد مباريات حاسمة للتأهل
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي

ريال مدريد

نائب رئيس

الأوروبي

أوروبا

القضاء

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:16 | 2025-12-28
Lebanon24
23:00 | 2025-12-27
Lebanon24
16:28 | 2025-12-27
Lebanon24
13:03 | 2025-12-27
Lebanon24
11:27 | 2025-12-27
Lebanon24
10:01 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24