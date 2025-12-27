الاتحاد السعودي يحسم الجدل بشأن مستقبل رينارد مع "الأخضر"

نفت إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود نية لإجراء تغيير في الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع داخل المنتخب.



وشددت الإدارة على أن ما يُطرح من أسماء بديلة أو حديث عن خيارات فنية جديدة مجرد شائعات، مؤكدة استمرار الثقة بالجهاز الفني الحالي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد.



وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن اتجاه داخل الاتحاد لإعفاء رينارد من منصبه قبل بدء الاستعداد للمشاركة في نهائيات 2026، مع الإشارة إلى احتمال التعاقد مع مدرب من أو مدرب جديد من خارج .



وجاءت هذه التكهنات بعد الانتقادات التي طالت رينارد عقب خسارة المنتخب السعودي أمام بهدف دون رد في نصف نهائي بطولة كأس العرب الأخيرة. كما كان المدرب الفرنسي قد حذّر في وقت سابق من تأثير زيادة عدد اللاعبين الأجانب في على مستوى ، نتيجة تراجع فرص مشاركة اللاعبين المحليين مع أنديتهم.



وبهذا البيان، يكون الاتحاد السعودي قد أنهى الجدل الدائر بشأن مستقبل رينارد، مؤكدًا استقراره الفني في هذه المرحلة.

Advertisement