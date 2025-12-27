تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الاتحاد السعودي يحسم الجدل بشأن مستقبل رينارد مع "الأخضر"

Lebanon 24
27-12-2025 | 16:28
A-
A+
Doc-P-1460740-639024756939934233.png
Doc-P-1460740-639024756939934233.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود نية لإجراء تغيير في الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع داخل المنتخب.

وشددت الإدارة على أن ما يُطرح من أسماء بديلة أو حديث عن خيارات فنية جديدة مجرد شائعات، مؤكدة استمرار الثقة بالجهاز الفني الحالي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن اتجاه داخل الاتحاد لإعفاء رينارد من منصبه قبل بدء الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، مع الإشارة إلى احتمال التعاقد مع مدرب من دوري روشن السعودي أو مدرب جديد من خارج المملكة.

وجاءت هذه التكهنات بعد الانتقادات التي طالت رينارد عقب خسارة المنتخب السعودي أمام الأردن بهدف دون رد في نصف نهائي بطولة كأس العرب الأخيرة. كما كان المدرب الفرنسي قد حذّر في وقت سابق من تأثير زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي على مستوى المنتخب الوطني، نتيجة تراجع فرص مشاركة اللاعبين المحليين مع أنديتهم.

وبهذا البيان، يكون الاتحاد السعودي قد أنهى الجدل الدائر بشأن مستقبل رينارد، مؤكدًا استقراره الفني في هذه المرحلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوميز: لدعم رينارد لتحقيق أهداف "الأخضر"
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24
النقاش الدولي بشأن بدائل لـ"اليونيفل" لم يحسم بعد
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري روشن السعودي

المنتخب الوطني

الدوري السعودي

كأس العالم

لكرة القدم

دوري روشن

كرة القدم

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:16 | 2025-12-28
Lebanon24
23:00 | 2025-12-27
Lebanon24
14:49 | 2025-12-27
Lebanon24
13:03 | 2025-12-27
Lebanon24
11:27 | 2025-12-27
Lebanon24
10:01 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24