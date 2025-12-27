تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
10
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
2
o
بعلبك
-1
o
بشري
6
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الاتحاد السعودي يحسم الجدل بشأن مستقبل رينارد مع "الأخضر"
Lebanon 24
27-12-2025
|
16:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي
لكرة القدم
بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود نية لإجراء تغيير في الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع داخل المنتخب.
وشددت الإدارة على أن ما يُطرح من أسماء بديلة أو حديث عن خيارات فنية جديدة مجرد شائعات، مؤكدة استمرار الثقة بالجهاز الفني الحالي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن اتجاه داخل الاتحاد لإعفاء رينارد من منصبه قبل بدء الاستعداد للمشاركة في نهائيات
كأس العالم
2026، مع الإشارة إلى احتمال التعاقد مع مدرب من
دوري روشن السعودي
أو مدرب جديد من خارج
المملكة
.
وجاءت هذه التكهنات بعد الانتقادات التي طالت رينارد عقب خسارة المنتخب السعودي أمام
الأردن
بهدف دون رد في نصف نهائي بطولة كأس العرب الأخيرة. كما كان المدرب الفرنسي قد حذّر في وقت سابق من تأثير زيادة عدد اللاعبين الأجانب في
الدوري السعودي
على مستوى
المنتخب الوطني
، نتيجة تراجع فرص مشاركة اللاعبين المحليين مع أنديتهم.
وبهذا البيان، يكون الاتحاد السعودي قد أنهى الجدل الدائر بشأن مستقبل رينارد، مؤكدًا استقراره الفني في هذه المرحلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوميز: لدعم رينارد لتحقيق أهداف "الأخضر"
Lebanon 24
غوميز: لدعم رينارد لتحقيق أهداف "الأخضر"
28/12/2025 07:20:47
28/12/2025 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي
Lebanon 24
رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي
28/12/2025 07:20:47
28/12/2025 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
28/12/2025 07:20:47
28/12/2025 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
النقاش الدولي بشأن بدائل لـ"اليونيفل" لم يحسم بعد
Lebanon 24
النقاش الدولي بشأن بدائل لـ"اليونيفل" لم يحسم بعد
28/12/2025 07:20:47
28/12/2025 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري روشن السعودي
المنتخب الوطني
الدوري السعودي
كأس العالم
لكرة القدم
دوري روشن
كرة القدم
المملكة
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميسي يحكم الدوري الأميركي… أهداف وألقاب ونفوذ عالمي
Lebanon 24
ميسي يحكم الدوري الأميركي… أهداف وألقاب ونفوذ عالمي
00:16 | 2025-12-28
28/12/2025 12:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فريق من دوري الدرجة الثانية يطيح بالأهلي خارج كأس مصر
Lebanon 24
فريق من دوري الدرجة الثانية يطيح بالأهلي خارج كأس مصر
23:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة "نيغريرا" تتفاقم.. و"برشلونة" يواجه خطر الطرد من دوري أبطال أوروبا!؟
Lebanon 24
أزمة "نيغريرا" تتفاقم.. و"برشلونة" يواجه خطر الطرد من دوري أبطال أوروبا!؟
14:49 | 2025-12-27
27/12/2025 02:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يقترب من هدفه التاريخي رقم 1000
Lebanon 24
رونالدو يقترب من هدفه التاريخي رقم 1000
13:03 | 2025-12-27
27/12/2025 01:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز النجمة والانصار على الحكمة والتضامن
Lebanon 24
فوز النجمة والانصار على الحكمة والتضامن
11:27 | 2025-12-27
27/12/2025 11:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:47 | 2025-12-27
27/12/2025 02:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
05:32 | 2025-12-27
27/12/2025 05:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
06:45 | 2025-12-27
27/12/2025 06:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:16 | 2025-12-28
ميسي يحكم الدوري الأميركي… أهداف وألقاب ونفوذ عالمي
23:00 | 2025-12-27
فريق من دوري الدرجة الثانية يطيح بالأهلي خارج كأس مصر
14:49 | 2025-12-27
أزمة "نيغريرا" تتفاقم.. و"برشلونة" يواجه خطر الطرد من دوري أبطال أوروبا!؟
13:03 | 2025-12-27
رونالدو يقترب من هدفه التاريخي رقم 1000
11:27 | 2025-12-27
فوز النجمة والانصار على الحكمة والتضامن
10:01 | 2025-12-27
مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24