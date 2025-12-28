هدف أول لا يُقنع "سلوت"… "فيرتز" تحت الإختبار الحقيقي

أشاد بالمستوى المتصاعد الذي يقدّمه صانع الألعاب الألماني ، مؤكداً أن هدفه الأول بقميص لا يعكس بعد كامل إمكاناته، وذلك عقب الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في .



وسجّل فيرتز، القادم من في صفقة ضخمة بلغت 116 مليون جنيه إسترليني، هدفه الأول مع ليفربول بعد ثوانٍ معدودة من هدف زميله ريان غرافينبيرخ، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة حسمت المواجهة.



وقال إن الهدف شكّل لحظة ارتياح واضحة للاعب، مشيرًا إلى أن زملاءه شاركوه فرحة التسجيل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأداء لا يُقاس فقط بالأهداف والتمريرات الحاسمة، بل بما يقدّمه اللاعب من أدوار فنية داخل الملعب.



وأضاف أن فيرتز أظهر تطورًا ملحوظًا مباراة بعد أخرى، سواء من حيث الجاهزية البدنية أو الحضور الهجومي، لافتًا إلى أن اقترابه من التسجيل في الجولات الماضية جعل هدفه الأخير متوقعًا.



وأكد المدرب الهولندي إعجابه بما قدّمه اللاعب طوال اللقاء، معتبراً أن طموح فيرتز يتجاوز الاكتفاء بهدف واحد، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مردودًا أكبر.



في المقابل، واصل وولفرهامبتون نتائجه السلبية بتلقيه الخسارة الحادية عشرة تواليًا، ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يعجز عن تحقيق أي فوز خلال أول 18 مباراة في موسم واحد.



، أقرّ مدرب وولفرهامبتون روب إدواردز بصعوبة الوضع، مؤكداً أن الفريق يعيش لحظات مؤلمة، لكنه أبدى تمسكه بمحاولة البناء على الأداء الإيجابي في الشوط الثاني، حيث قدّم لاعبوه مباراة شجاعة أمام أحد أبرز فرق المسابقة.





