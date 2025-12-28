ثلاث نقاط بطعم التأهل.. قمة أفريقية مبكرة بين كوت ديفوار والكاميرون

يشهد دور المجموعات من كأس أمم 2025 مواجهة مبكرة من العيار الثقيل، حين يلتقي منتخبا كوت ديفوار والكاميرون مساء الأحد 28 كانون الأول على ملعب مراكش، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة، في كلاسيكي يسعى فيه الطرفان لحسم التأهل مبكرًا إلى ثمن النهائي.



ويدخل المنتخبان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى، إذ تجاوزت الغابون بهدف نظيف، فيما حققت كوت ديفوار النتيجة ذاتها أمام موزمبيق، ما يجعل المباراة مفصلية لتجنب حسابات .



تنطلق المواجهة عند الساعة 23:00 بتوقيت وقطر، 22:00 بتوقيت مصر، و21:00 بتوقيت المغرب والجزائر، وتنقل عبر قنوات beIN Max.



وتحمل المباراة بعدًا تاريخيًا خاصًا، إذ التقى المنتخبان 8 مرات في نهائيات كأس أمم أفريقيا، فازت الكاميرون في 5 منها، مقابل انتصار وحيد لكوت ديفوار في الوقت الأصلي، فيما حُسمت مباراتان بركلات الترجيح لصالح “الأفيال”. وسجل الطرفان 15 هدفًا في هذه المواجهات، منها 11 للكاميرون و4 لكوت ديفوار.



وكان آخر لقاء بينهما في دور المجموعات عام 2015، حين فازت كوت ديفوار بهدف دون رد، في خسارة أطاحت بالكاميرون خارج البطولة، قبل أن يمضي المنتخب الإيفواري نحو التتويج باللقب.



وتاريخيًا، فرض "الأسود غير المروّضة" تفوقهم في دور المجموعات، خاصة في نسختي 2000 و2002، بينما عرفت كوت ديفوار طريقها إلى اللقب مرتين بعد تخطي الكاميرون، أبرزها في نصف نهائي 1992 وربع نهائي 2006 بركلات ترجيح ماراثونية.



ومن المنتظر أن يخوض المنتخبان اللقاء بتشكيلة متوازنة تجمع بين القوة البدنية والانضباط التكتيكي، في مواجهة مرشحة لأن تكون واحدة من أقوى مباريات الدور الأول في البطولة.





