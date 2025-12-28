تأهل مصر يطيل غياب صلاح… وقلق متزايد داخل ليفربول

حسم نجم فوزًا ثمينًا لمنتخب مصر، بعدما قاده إلى الانتصار على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الثانية ضمن دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا.



وسجّل قائد هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ضمنت له بطاقة العبور إلى الدور التالي قبل .



وبهذا الفوز، يخوض منتخب مصر مباراته الختامية في دور المجموعات أمام أنغولا من دون ضغوط حسابية، بعدما ضمن التأهل رسميًا، وهو ما يعني استمرار غياب صلاح عن صفوف خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 بين 3 و6 كانون الثاني، ما يؤكد غياب صلاح عن مواجهتي ليفربول أمام ليدز في رأس السنة، ثم فولهام في مطلع يناير. وقد تطول فترة الغياب أكثر في حال واصل منتخب مصر مشواره في الأدوار المتقدمة من البطولة.



ولا يتوقف قلق ليفربول عند الغياب الفني فقط، إذ يتزامن ذلك مع استمرار الغموض حول مستقبل مع النادي، في ظل التوتر الأخير الذي فجرته تصريحاته الحادة تجاه الإدارة والمدرب ، ما يفتح باب التكهنات على مصراعيه بشأن المرحلة المقبلة.

