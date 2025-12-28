تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
تأهل مصر يطيل غياب صلاح… وقلق متزايد داخل ليفربول
Lebanon 24
28-12-2025
|
04:54
photos
حسم نجم
ليفربول محمد صلاح
فوزًا ثمينًا لمنتخب مصر، بعدما قاده إلى الانتصار على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الثانية ضمن دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا.
وسجّل قائد
الفراعنة
هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ضمنت له بطاقة العبور إلى الدور التالي قبل
الجولة الأخيرة
.
وبهذا الفوز، يخوض منتخب مصر مباراته الختامية في دور المجموعات أمام أنغولا من دون ضغوط حسابية، بعدما ضمن التأهل رسميًا، وهو ما يعني استمرار غياب صلاح عن صفوف
ليفربول
خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 بين 3 و6 كانون الثاني، ما يؤكد غياب صلاح عن مواجهتي ليفربول أمام ليدز
يونايتد
في رأس السنة، ثم فولهام في مطلع يناير. وقد تطول فترة الغياب أكثر في حال واصل منتخب مصر مشواره في الأدوار المتقدمة من البطولة.
ولا يتوقف قلق ليفربول عند الغياب الفني فقط، إذ يتزامن ذلك مع استمرار الغموض حول مستقبل
محمد صلاح
مع النادي، في ظل التوتر الأخير الذي فجرته تصريحاته الحادة تجاه الإدارة والمدرب
آرني سلوت
، ما يفتح باب التكهنات على مصراعيه بشأن المرحلة المقبلة.
