مفاجأة لمنتخب مصر قبل لقاء أنغولا



استقر لمنتخب مصر على إجراء تغييرات عديدة في تشكيلة في مباراة أنغولا ضمن منافسات بطولة الإفريقية 2025.



ويلتقي منتخب مصر مع نظيره أنغولا يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية.



ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" فإن المعلومات الواردة تؤكد وجود تغييرات كبيرة في تشكيلة منتخب مصر قد تصل إلى 11 لاعبا ولن تقل عن 8 لاعبين بحيث سيحصل عدد كبير من البدلاء على فرصة المشاركة أساسيا أمام أنغولا، بعد ضمان التأهل بالفوز على جنوب إفريقيا، وقبل مواجهة زيمبابوي.



