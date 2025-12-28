تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
مفاجأة لمنتخب مصر قبل لقاء أنغولا
Lebanon 24
28-12-2025
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقر
حسام حسن
المدير الفني
لمنتخب مصر على إجراء تغييرات عديدة في تشكيلة
الفراعنة
في مباراة أنغولا ضمن منافسات بطولة
كأس الأمم
الإفريقية 2025.
ويلتقي منتخب مصر مع نظيره أنغولا يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "النهار"
المصرية
فإن المعلومات الواردة تؤكد وجود تغييرات كبيرة في تشكيلة منتخب مصر قد تصل إلى 11 لاعبا ولن تقل عن 8 لاعبين بحيث سيحصل عدد كبير من البدلاء على فرصة المشاركة أساسيا أمام أنغولا، بعد ضمان التأهل بالفوز على جنوب إفريقيا، وقبل مواجهة زيمبابوي.
Advertisement
