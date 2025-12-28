تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

الزمالك يصعد لدور الـ16 بفوز صعب على بلدية المحلة

Lebanon 24
28-12-2025 | 10:33
أفلت الزمالك من مفاجآت بطولة كأس مصر، وحقق فوزًا على بلدية المحلة خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين بدور الـ32، بنتيجة 0/1، ليتجنب مصير غريمه الأهلي، ويصعد لدور الـ16 بالبطولة.

وكان الأهلي، غريم الزمالك التقليدي، قد ودَّع منافسات كأس مصر، بخسارة غريبة أمام فريق المصرية للاتصالات الناشط بدوري الدرجة الثانية.

وسعى الفريق الأبيض، تحت قيادة المدرب أحمد عبد الرؤوف، إلى تقديم بداية قوية في البطولة المحلية، مستهدفاً تصحيح المسار بعد نتائج سابقة لم ترقَ لطموحات جماهيره، واعتبار هذه المواجهة محطة لإعادة الانسجام والثقة.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول، وتمكن من ترجمة سيطرته إلى هدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. 

وجاء الهدف بعد أن تلقَّى اللاعب ناصر منسي كرة من زميله أحمد شريف، ليراوغ حارس مرمى المحلة ويسجل الهدف الوحيد في المباراة.

في الشوط الثاني، حاول فريق بلدية المحلة الضغط والعودة إلى النتيجة، لكن مهاجميه فشلوا في اختراق دفاع الزمالك أو إنهاء الهجمات بتسجيل الأهداف، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف دون ردٍ، ويتأهل إلى الدور التالي من منافسات كأس مصر.
في الدقيقة الأولى

الفريق الأبيض

ناصر منسي ⚽️

عبد الرؤوف

أحمد شريف

أحمد عبد

كأس مصر

المصرية

