تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مفاجأة… هذا أسرع لاعب في ريال مدريد!

Lebanon 24
28-12-2025 | 23:38
A-
A+
Doc-P-1461130-639025871073579282.jfif
Doc-P-1461130-639025871073579282.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُشكّل السرعة إحدى أبرز المقومات الحاسمة في كرة القدم، إذ يعتمد عليها اللاعبون في مختلف المراكز، من الدفاع إلى الهجوم، وغالبًا ما تلعب دورًا فاصلًا في ترجيح كفة المباريات.


وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة "ماركا" قائمة بأسرع لاعبي الدوري الإسباني هذا الموسم، وتصدّرها بشكل مفاجئ الجناح الروماني أندريه راتشيو، لاعب رايو فاليكانو، بعدما سجّل سرعة بلغت 35.77 كيلومترًا في الساعة.


وجاء خلفه مهاجم الكونغو الديمقراطية سيدريك باكامبو، لاعب ريال بيتيس، بسرعة وصلت إلى 35.56 كيلومترًا في الساعة، فيما حلّ ثالثًا الجناح المغربي يونس العبدلاوي، لاعب سيلتا فيغو، مسجلًا سرعة قدرها 35.45 كيلومترًا في الساعة.


وعلى صعيد ريال مدريد، غاب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن قائمة أسرع عشرة لاعبين في «الليغا»، رغم شهرته بالسرعة والانطلاقات الحاسمة، في مفاجأة لافتة.


في المقابل، احتل الفرنسي كيليان مبابي، هداف الدوري الإسباني ونجم ريال مدريد الحالي، المركز التاسع بسرعة بلغت 35.24 كيلومترًا في الساعة، إلا أنه لم يكن الأسرع داخل صفوف الفريق الملكي.


وسجّل المدافع الشاب راؤول أسينسيو حضورًا مميزًا بتفوقه على زملائه في ريال مدريد، بعدما حلّ خامسًا في الترتيب العام بسرعة وصلت إلى 35.42 كيلومترًا في الساعة.


ومن الملاحظ في تصنيف "ماركا" غياب أي لاعب من برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، عن قائمة أسرع عشرة لاعبين، مقابل وجود لاعبين اثنين من ريال مدريد ضمن اللائحة. (آرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل هذا اللاعب
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 07:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد بلا ملعب: تعادلات متتالية وخسارة صدارة الليغا
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 07:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لتدريب ريال مدريد.. هذا هو شرط يورغن كلوب
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 07:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة… هكذا تُسرّع حقن التنحيف شيخوختك!
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 07:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

ريال مدريد

الديمقراطي

كرة القدم

ديمقراطي

برشلونة

المغربي

الرومان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2025-12-28
Lebanon24
16:40 | 2025-12-28
Lebanon24
14:38 | 2025-12-28
Lebanon24
12:06 | 2025-12-28
Lebanon24
10:33 | 2025-12-28
Lebanon24
06:08 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24