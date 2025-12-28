مفاجأة… هذا أسرع لاعب في ريال مدريد!

تُشكّل السرعة إحدى أبرز المقومات الحاسمة في ، إذ يعتمد عليها اللاعبون في مختلف المراكز، من الدفاع إلى الهجوم، وغالبًا ما تلعب دورًا فاصلًا في ترجيح كفة المباريات.





وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة "ماركا" قائمة بأسرع لاعبي الدوري الإسباني هذا الموسم، وتصدّرها بشكل مفاجئ الجناح الروماني أندريه راتشيو، لاعب رايو فاليكانو، بعدما سجّل سرعة بلغت 35.77 كيلومترًا في الساعة.





وجاء خلفه مهاجم الكونغو سيدريك باكامبو، لاعب بيتيس، بسرعة وصلت إلى 35.56 كيلومترًا في الساعة، فيما حلّ ثالثًا الجناح يونس العبدلاوي، لاعب سيلتا فيغو، مسجلًا سرعة قدرها 35.45 كيلومترًا في الساعة.





وعلى صعيد ، غاب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن قائمة أسرع عشرة لاعبين في «الليغا»، رغم شهرته بالسرعة والانطلاقات الحاسمة، في مفاجأة لافتة.





في المقابل، احتل الفرنسي كيليان مبابي، هداف الدوري الإسباني ونجم ريال الحالي، المركز التاسع بسرعة بلغت 35.24 كيلومترًا في الساعة، إلا أنه لم يكن الأسرع داخل صفوف الفريق الملكي.





وسجّل المدافع الشاب راؤول أسينسيو حضورًا مميزًا بتفوقه على زملائه في ريال مدريد، بعدما حلّ خامسًا في الترتيب العام بسرعة وصلت إلى 35.42 كيلومترًا في الساعة.





ومن الملاحظ في تصنيف "ماركا" غياب أي لاعب من ، متصدر الدوري الإسباني، عن قائمة أسرع عشرة لاعبين، مقابل وجود لاعبين اثنين من ريال مدريد ضمن اللائحة. (آرم نيوز)

