تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قبل جولة الحسم.. هذا موقف مجموعات أمم إفريقيا

Lebanon 24
29-12-2025 | 00:01
A-
A+
Doc-P-1461146-639025922858828822.webp
Doc-P-1461146-639025922858828822.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسعى المغرب، البلد المضيف، والسنغال، أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، إلى حسم تأهلهما إلى ثمن النهائي، بينما ضمنت مصر ونيجيريا والجزائر عبورها، مما يمنحها فرصة لإراحة بعض اللاعبين خلال الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات المقررة من الإثنين حتى الأربعاء.


وإلى جانب أوائل وثواني المجموعات الست، ستتأهل أيضا 4 منتخبات من أصحاب أفضل مركز ثالث، مما يمنح هامشا كبيرا للمنتخبات المرشحة التي لم تبدأ البطولة بشكل مثالي.
يبدو المغرب في وضع مريح بفضل فوزه الافتتاحي على جزر القمر 2-0، ثم تعادله مع مالي 1-1، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط أمام زامبيا، الإثنين، ليتصدر مجموعته، شرط ألا تفوز مالي على جزر القمر بفارق يزيد عن هدفين.

وحتى في حال الخسارة، سيبقى "أسود الأطلس" في الصدارة إذا انتهت مواجهة مالي وجزر القمر بالتعادل.

لكن الجميع في المملكة ينتظر انتصار رجال وليد الركراكي الذي يرزح تحت ضغط كبير، يزداد مع البداية المتذبذبة لمنتخب بلاده، بينما يبقى الهدف الأسمى التتويج في النهائي المقرر في الرباط في 18 كانون الثاني المقبل.

إذا كان "أسود التيرانغا" قدموا أداء مميزا في فوزهم الافتتاحي على بوتسوانا 3-0 في المجموعة الرابعة، فقد اضطروا إلى القتال لانتزاع التعادل 1-1 أمام الكونغو الديمقراطية، التي تشاركهم صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط لكل منتخب.

ويتعين على السنغال الآن الفوز على بنين، الثلاثاء، وانتظار تعثر الكونغو الديمقراطية أمام بوتسوانا لضمان صدارة المجموعة.

ومع ذلك، تملك السنغال بفضل أهدافها الثلاثة في المباراة الأولى أفضلية طفيفة في فارق الأهداف، وهو المعيار الثاني للفصل بين منتخبين بعد نتيجة المواجهة المباشرة.

وفي المجموعة الرابعة، يبدو المركز الثاني الأقل جاذبية، لأنه يضع صاحبه في مواجهة متصدر المجموعة الخامسة، الجزائر، في دور الـ16.
مصر التي حققت الأهم بانتصارين صعبين بقيادة محمد صلاح على زمبابوي 2-1 وجنوب إفريقيا 1-0، ونيجيريا التي عاشت لحظات قلق بقيادة فيكتور أوسيمين في الدقائق الأخيرة من مواجهتها لتونس واستقبلت شباكها هدفين بعدما تقدمت بثلاثية نظيفة، يمكنهما تنفس الصعداء والتفكير في الدور المقبل، فهما المنتخبان الوحيدان اللذان ضمنا التأهل وتصدر مجموعتيهما بعد تحقيق انتصارين في مباراتين، مستفيدَين من التعادل الذي سجله آخر منافسيهما، أنغولا بالنسبة لمصر وأوغندا بالنسبة لنيجيريا.

وسيكون بمقدور المدير الفني للفراعنة حسام حسن، والمالي إريك شيل مدرب "النسور"، إجراء تغييرات في تشكيلتيهما بانتظار معرفة هوية منافسيهما في دور الـ16، حيث سيواجه كل منهما منتخبا احتل المركز الثالث في مجموعته.

أما جنوب إفريقيا، ثالثة النسخة الأخيرة، وتونس التي استفاقت متأخرة أمام نيجيريا، فلم تفقدا رغم ذلك حظوظهما في التأهل بفضل فوزهما في المباراة الأولى.

ومن المرجح أن تحتل جنوب إفريقيا وتونس المركز الثاني في مجموعتيهما، الثانية والثالثة تواليا، لتلتقيا مع منتخبين آخرين احتلا المركز الثاني: جنوب إفريقيا ستواجه ثاني المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وكوت ديفوار، فيما ستلتقي تونس ثاني المجموعة الأولى وعلى رأسها المغرب ومالي.

عادت الجزائر متصدرة المجموعة الخامسة إلى خوض الأدوار الإقصائية، للمرة الأولى منذ 2019، بعد فوزها الصعب على بوركينا فاسو بفضل الهدف الثالث لقائدها رياض محرز.

وستواجه الأربعاء غينيا الاستوائية التي خسرت أمام السودان 0-1 وتقبع في المركز الأخير بالمجموعة.

أما المباراة الأخرى بين بوركينا فاسو والسودان، المتساويين بثلاث نقاط، فستكون حاسمة للتأهل.

وستلعب بطلة إفريقيا عامي 1990 و2019 في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الرابعة التي تضم السنغال، بدلا من أحد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

المجموعة السادسة.. كل الاحتمالات واردة

بعد تعادلهما الملحمي، الأحد، ومع امتلاك كل منهما 4 نقاط، تبدو حظوظ "الشقيقين اللدودين" في كرة القدم الإفريقية كوت ديفوار والكاميرون كبيرة للتأهل في الجولة الأخيرة، بينما أصبحت الغابون أول المودعين بعد خسارتها أمام موزمبيق 2-3.

وتلعب "الأفيال" حاملة اللقب مع "الفهود" التي خسرت في مباراتيها الأوليين، وستنهي الدور الأول في المركز الأخير بالمجموعة السادسة.

أما الكاميرون التي تعيش مرحلة تجديد، فستخوض اختبارا جديدا أمام موزمبيق، التي لا تزال قادرة على إنهاء الدور الأول في الصدارة بفضل فوزها غير المسبوق على الغابون، وهو الأول لها في تاريخ مشاركاتها كأس أمم إفريقيا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة جزر القمر على أرضه
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أمم إفريقيا 2025… القنوات الناقلة والمنتخبات العربية المشاركة
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مونيتسي مستاء بعد استبعاده من تشكيلة زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

الديمقراطي

صلاح على

ديمقراطي

المملكة

على بن

رابعة

الكون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
01:49 | 2025-12-29
Lebanon24
01:09 | 2025-12-29
Lebanon24
23:38 | 2025-12-28
Lebanon24
23:00 | 2025-12-28
Lebanon24
16:40 | 2025-12-28
Lebanon24
14:38 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24