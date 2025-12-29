تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

3 مخاوف تلاحق زامبيا قبل مواجهة المغرب.. ما هي؟

Lebanon 24
29-12-2025 | 01:49
يلاقي المنتخب المغربي مساء اليوم الاثنين نظيره الزامبي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025"، في مباراة حاسمة ستحدد مسار المنتخبين في البطولة.

ويتصدر المغرب ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متقدماً على مالي صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين، بينما يحتل زامبيا المركز الثالث بنفس رصيد مالي ولكن بفارق الأهداف، فيما يأتي منتخب جزر القمر في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وفي المباراة الأخرى ضمن ذات المجموعة، يواجه منتخب مالي نظيره جزر القمر، حيث يبقى الفوز مفتاح تأهل أي من الفريقين إلى دور الـ16.

ثلاثة أسباب تجعل منتخب زامبيا يخشى مواجهة المغرب:

1- تكرار سيناريو نسخة 2023
يتجدد اللقاء في ظروف مشابهة لما حدث في نسخة 2023 بكوت ديفوار، حين كان المغرب متصدراً برصيد 4 نقاط، مقابل نقطتين لكل من الكونغو الديمقراطية وزامبيا، ونقطة لتنزانيا.
في تلك النسخة، كان التعادل كافياً لزامبيا للتأهل، لكن المغرب حسم المباراة 1-0، ليقصي زامبيا من المنافسة.

اليوم، يواجه منتخب زامبيا شبح تكرار هذا السيناريو، حيث يكفي التعادل للبقاء ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، بينما تعني الهزيمة الخروج المبكر.

2- رغبة المغرب في الصدارة
يسعى المنتخب المغربي للفوز بالمباراة لضمان صدارة المجموعة الأولى، والبقاء في العاصمة الرباط لمواجهة أحد أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث في دور الـ16.

3- الحاجة لإثبات الذات بعد التعادل مع مالي
أثار التعادل 1-1 أمام مالي غضب الجماهير المغربية بسبب الأداء المخيب. مواجهة زامبيا تمثل فرصة للمغرب لاستعادة الثقة وكسب رضا الجماهير عبر تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز. (آرم نيوز) 
