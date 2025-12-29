إنزاغي يعلن خططه قبل مواجهة الهلال والخلود

اتخذ سيموني إنزاغي، لفريق ، قرارًا مهمًا استعدادًا لمواجهة فريقه المرتقبة أمام الخلود في روشن السعودي للمحترفين.





ويستعد الهلال لمواجهة قوية مع مضيفه الخلود يوم الأربعاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري روشن للموسم 2025-2026، وهي آخر مباراة له قبل نهاية العام الميلادي 2025.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 26 نقطة بعد فوزه الأخير على 3-2، ويسعى لمواصلة الانتصارات لمطاردة النصر على صدارة الدوري.

في المقابل، يطمح فريق الخلود إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية، مع احتلاله المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط.

ووفق ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، يخطط إنزاغي لإجراء بعض التغييرات الطفيفة على التشكيلة خلال مواجهة الخلود، ضمن سياسة التدوير ومنح الفرصة لبعض اللاعبين، في ظل ضغط المباريات الحالي.

وخضع لاعبو التشكيلة الأساسية في لقاء الخليج الأخير لتدريبات استشفائية داخل صالة الإعداد البدني بعد يوم راحة منحهم إياه إنزاغي يوم السبت، بينما أجرى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية على الملعب . (آرم نيوز)