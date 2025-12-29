تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

إنزاغي يعلن خططه قبل مواجهة الهلال والخلود

Lebanon 24
29-12-2025 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1461211-639026014594704711.jfif
Doc-P-1461211-639026014594704711.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

اتخذ الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال، قرارًا مهمًا استعدادًا لمواجهة فريقه المرتقبة أمام الخلود في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستعد الهلال لمواجهة قوية مع مضيفه الخلود يوم الأربعاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري روشن للموسم 2025-2026، وهي آخر مباراة له قبل نهاية العام الميلادي 2025.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 26 نقطة بعد فوزه الأخير على الخليج 3-2، ويسعى لمواصلة الانتصارات لمطاردة النصر على صدارة الدوري.

في المقابل، يطمح فريق الخلود إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية، مع احتلاله المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط.

ووفق ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، يخطط إنزاغي لإجراء بعض التغييرات الطفيفة على التشكيلة خلال مواجهة الخلود، ضمن سياسة التدوير ومنح الفرصة لبعض اللاعبين، في ظل ضغط المباريات الحالي.

وخضع لاعبو التشكيلة الأساسية في لقاء الخليج الأخير لتدريبات استشفائية داخل صالة الإعداد البدني بعد يوم راحة منحهم إياه إنزاغي يوم السبت، بينما أجرى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية على الملعب الرئيسي. (آرم نيوز) 

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بطلب من إنزاغي... "الهلال" يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر: إصابة فتاه بالرصاص الحي على حاجز مزموريا من قبل قوات الاحتلال قرب بيت لحم
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التركي: جاهزون لكل الاحتمالات مع "قسد" ولدينا خططنا لمواجهة أي تطور
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مواجهة الزوراء.. ضربة موجعة للنصر السعودي
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير الفني

الإيطالي

الرئيسي

الخليج

السعود

الرياض

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2025-12-29
Lebanon24
01:49 | 2025-12-29
Lebanon24
01:09 | 2025-12-29
Lebanon24
00:01 | 2025-12-29
Lebanon24
23:38 | 2025-12-28
Lebanon24
23:00 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24