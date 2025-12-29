العام المقبل.. دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل

أعلن ‌جياني إنفانتينو رئيس (الفيفا)، الإثنين، أن دبي ستستضيف ‌حفل توزيع جوائز الأفضل العام المقبل.

ويمنح ⁠الفيفا جوائزه لأفضل اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى المدربين ‌والفرق حسب تصويت الجماهير وممثلي وقادة ومدربي .

وقال إنفانتينو في القمة العالمية للرياضة في دبي: "يمكنني أن أعلن هنا عن شراكة جديدة أبرمناها ⁠معا لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين ‍والفرق، هنا في دبي".



وتابع:"استمتعنا بهذه الرياضة، والآن سنستمتع ‌أكثر بالوحدة التي تجلبها هذه الرياضة للعالم أجمع". (سكاي نيوز عربية)