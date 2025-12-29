تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
العام المقبل.. دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل
Lebanon 24
29-12-2025
|
06:02
أعلن جياني إنفانتينو رئيس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا)، الإثنين، أن دبي ستستضيف حفل توزيع جوائز الأفضل العام المقبل.
ويمنح الفيفا جوائزه لأفضل اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى المدربين والفرق حسب تصويت الجماهير وممثلي
وسائل الإعلام
وقادة ومدربي
المنتخبات الوطنية
.
وقال إنفانتينو في القمة العالمية للرياضة في دبي: "يمكنني أن أعلن هنا عن شراكة جديدة أبرمناها معا لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والفرق، هنا في دبي".
وتابع:"استمتعنا بهذه الرياضة، والآن سنستمتع أكثر بالوحدة التي تجلبها هذه الرياضة للعالم أجمع". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
