Najib Mikati
رونالدو يرفض الاعتزال قبل الوصول لهذا الرقم

Lebanon 24
29-12-2025 | 07:43
أكد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا عزمه مواصلة مشواره في ملاعب كرة القدم حتى الوصول إلى هدفه التاريخي المتمثل في تسجيل ألف هدف في مسيرته الاحترافية.

ورغم أن النجم البالغ من العمر 40 عاما، والذي توج بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، أشار سابقا إلى أن مسابقة كأس العالم المقبلة 2026 في أميركا وكندا والمكسيك ستكون محطته الدولية الأخيرة، إلا أن مسيرته مع الأندية مستمرة عقب تمديد عقده مع النصر حتى عام 2027.
 
وأوضح رونالدو، أن الحفاظ على الشغف والتحفيز هو المحرك الأساسي لاستمراره في العطاء، مشددا على أنه يستمتع بممارسة كرة القدم بغض النظر عن مكان تواجده، سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط.

ويحمل رونالدو، الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، سجلات تهديفية رائعة، حيث يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات برصيد 143 هدفا مع البرتغال، كما يمتلك الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، بالإضافة إلى كونه الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا، مع تخطيه حاجز المئة هدف مع كل من مانشستر يونايتد ويوفنتوس وناديه الحالي النصر. (سكاي نيوز عربية) 
