من هو منافس الجزائر في ثمن نهائي أمم أفريقيا؟

حسم منتخب ، صدارة المجموعة الخامسة من المقامة حاليا في ، بعد فوزه على ، بهدف نظيف، أمس الأحد.

ووفقا لقرعة البطولة، سيكون منتخب الجزائر، في مواجهة وصيف المجموعة الرابعة التي تضم السنغال والكونغو وبنين وبوتسوانا. (كووورة)