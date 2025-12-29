لأول مرة منذ 2018… صلاح يبدأ من مقاعد البدلاء

للمرة الأولى منذ عام 2018، سيبدأ مباراة رسمية لمنتخب بلاده من على مقاعد البدلاء، وذلك خلال مواجهة أنغولا، الإثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الإفريقية.



وكان آخر ظهور لصلاح كبديل مع منتخب مصر في مونديال 2018 أمام ، حينها بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي . أما هذه المرة، فيأتي القرار في ظل حسم المنتخب تأهله إلى دور الـ16 بعد الفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا.



واختار المدرب حسام حسن إراحة عدد من الركائز الأساسية، أبرزهم صلاح، وعمر مرموش، والحارس محمد الشناوي، مع الدفع بتشكيلة يغلب عليها طابع البدلاء.



وضم التشكيل الأساسي:

مصطفى شوبير؛ أحمد عيد، حسام ، ، خالد صبحي، أحمد فتوح؛ مهند لاشين، محمود ، إبراهيم عادل؛ صلاح محسن، مصطفى محمد.



ويملك صلاح في رصيده 23 مباراة في كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، سجل خلالها 11 هدفًا، وشارك أساسيًا في جميع والدولية منذ 2017 باستثناء مواجهة أوروغواي، قبل أن يكسر هذا التسلسل أمام أنغولا.

