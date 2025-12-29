تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لأول مرة منذ 2018… صلاح يبدأ من مقاعد البدلاء

Lebanon 24
29-12-2025 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1461389-639026304984715128.jpg
Doc-P-1461389-639026304984715128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
للمرة الأولى منذ عام 2018، سيبدأ محمد صلاح مباراة رسمية لمنتخب بلاده من على مقاعد البدلاء، وذلك خلال مواجهة أنغولا، الإثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان آخر ظهور لصلاح كبديل مع منتخب مصر في مونديال 2018 أمام أوروغواي، حينها بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا. أما هذه المرة، فيأتي القرار في ظل حسم المنتخب تأهله إلى دور الـ16 بعد الفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا.

واختار المدرب حسام حسن إراحة عدد من الركائز الأساسية، أبرزهم صلاح، وعمر مرموش، والحارس محمد الشناوي، مع الدفع بتشكيلة يغلب عليها طابع البدلاء.

وضم التشكيل الأساسي:
مصطفى شوبير؛ أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، أحمد فتوح؛ مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل؛ صلاح محسن، مصطفى محمد.

ويملك صلاح في رصيده 23 مباراة في كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، سجل خلالها 11 هدفًا، وشارك أساسيًا في جميع البطولات القارية والدولية منذ 2017 باستثناء مواجهة أوروغواي، قبل أن يكسر هذا التسلسل أمام أنغولا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لأول مرة منذ 2018… 70% من إيرادات الموازنة الروسية غير نفطية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا ترحل مهاجرا سوريا إلى دمشق لأول مرة منذ 2011 بعد إدانته بتهم جنائية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حققت السلام في الشرق الأوسط ولدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات عام
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا

البطولات القارية

محمد إسماعيل

كأس العالم

عبد المجيد

كأس الأمم

أوروغواي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
13:20 | 2025-12-29
Lebanon24
10:42 | 2025-12-29
Lebanon24
10:06 | 2025-12-29
Lebanon24
07:43 | 2025-12-29
Lebanon24
06:02 | 2025-12-29
Lebanon24
03:33 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24