أستون فيلا ينافس على لقب البريميرليغ

بدا فريق الإنكليزي فريقا مهددا بالهبوط في بداية مشواره بالدوري الإنكليزي هذا الموسم "البريميرليغ"، ولكنه تحول بشكل مفاجئ إلى منافس بارز على اللقب.

ووصف أوناي إيمري مدرب أستون فيلا لاعبيه بأنهم فريق كسول، في ظل تراجع مستوى الكثيرين خاصة ثنائي المنتخب الإنجليزي، أولي واتكينز ومورجان روجرز، وتزامن ذلك مع مخاوف من قلة تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية.وحقق أستون فيلا أفضل سلسلة انتصارات له منذ أكثر من قرن بتحقيقه 11 فوزا متتاليا في جميع المسابقات، ليتم اعتباره مرشحا بارزا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.وإذا فاز أستون فيلا على ، مساء اليوم الثلاثاء، سيتساوى الفريقان سويا في صدارة جدول الترتيب في وسط المشوار.ويبتعد أستون فيلا بفارق 3 نقاط عن أرسنال، فيما يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر، بعد مرور 18 جولة بينما يحل رابعا مبتعدا بفارق 7 نقاط.ولن يخشى أستون فيلا مواجهة أرسنال، لأنه نجح قبل 3 أسابيع في الفوز على ملعبه أمام أرسنال بنتيجة 2 / 1 بهدف في الدقائق الأخير، وواصل "فيلا" سلسلة انتصاراته بفوز مثير بنتيجة 2 / 1 في معقل ، خامس الترتيب، بهدفين سجلهما أولي واتكينز في الشوط الثاني.ونجح أستون فيلا بفضل تميز المدرب الإسباني أوناي إيمري بالذكاء التكتيكي وتبديلاته الموفقة وثقته بلاعبيه.