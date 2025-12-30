تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أستون فيلا ينافس على لقب البريميرليغ

Lebanon 24
30-12-2025 | 01:25
بدا فريق أستون فيلا الإنكليزي فريقا مهددا بالهبوط في بداية مشواره بالدوري الإنكليزي لكرة القدم هذا الموسم "البريميرليغ"، ولكنه تحول بشكل مفاجئ إلى منافس بارز على اللقب.
 
ووصف أوناي إيمري مدرب أستون فيلا لاعبيه بأنهم فريق كسول، في ظل تراجع مستوى الكثيرين خاصة ثنائي المنتخب الإنجليزي، أولي واتكينز ومورجان روجرز، وتزامن ذلك مع مخاوف من قلة تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية.

وحقق أستون فيلا أفضل سلسلة انتصارات له منذ أكثر من قرن بتحقيقه 11 فوزا متتاليا في جميع المسابقات، ليتم اعتباره مرشحا بارزا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وإذا فاز أستون فيلا على أرسنال، مساء اليوم الثلاثاء، سيتساوى الفريقان سويا في صدارة جدول الترتيب في وسط المشوار.

ويبتعد أستون فيلا بفارق 3 نقاط عن أرسنال، فيما يبتعد مانشستر سيتي بفارق نقطتين عن المتصدر، بعد مرور 18 جولة بينما يحل ليفربول رابعا مبتعدا بفارق 7 نقاط.

ولن يخشى أستون فيلا مواجهة أرسنال، لأنه نجح قبل 3 أسابيع في الفوز على ملعبه أمام أرسنال بنتيجة 2 / 1 بهدف في الدقائق الأخير، وواصل "فيلا" سلسلة انتصاراته بفوز مثير بنتيجة 2 / 1 في معقل تشلسي، خامس الترتيب، بهدفين سجلهما أولي واتكينز في الشوط الثاني.

ونجح أستون فيلا بفضل تميز المدرب الإسباني أوناي إيمري بالذكاء التكتيكي وتبديلاته الموفقة وثقته بلاعبيه.
مواضيع ذات صلة
من اللاعب الذي أثار استياء جماهير مانشستر يونايتد في مواجهة أستون فيلا؟
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
روجرز يقلب الطاولة ويمنح أستون فيلا ثلاث نقاط أمام وست هام
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بثنائية.. أستون فيلا يسقط أرسنال في الدوري الإنكليزي
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مواجهة أستون فيلا.. نجم ليفربول يهاجم صلاح ويحذر "الريدز"
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنكليزي

مانشستر سيتي

أستون فيلا

لكرة القدم

كرة القدم

ليفربول

مانشستر

إنكليزي

