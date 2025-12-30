بقيمة 1.3 مليون دولار.. ساعة رونالدو تلفت الانظار في دبي

لفت الأنظار خلال حضوره حفل جوائز سوكر، ليس فقط بظهوره المعتاد، بل بالساعة الفاخرة التي ارتداها، والتي تحولت سريعاً إلى حديث واسع في الأوساط الإعلامية وعالم الساعات الفاخرة.



ذكر حساب TCR على إكس أن النجم ظهر في الحفل الذي أُقيم في دبي مرتدياً ساعة من طراز باتيك فيليب نوتيلوس كرونوغراف، الإصدار رقم 5980/1400G، وهي من أندر وأفخم إصدارات الدار الشهيرة.

وأشار إلى أن الساعة تتميز بمؤشرات زمنية وعقارب مصنوعة من الأبيض عيار 18 قيراطاً، ما يمنحها طابعاً استثنائياً يعكس دقة الصناعة وفخامتها.



وتكتمل فخامة الساعة بترصيع كامل من الألماس، حيث يتكون الإطار والسوار بالكامل من صفوف متقنة من الألماس، لتتحول الساعة إلى قطعة مجوهرات نادرة بقدر ما هي أداة لقياس الوقت، ما يضعها ضمن فئة القطع المخصصة للنخبة فقط.



وتشير التقديرات المتداولة في سوق الساعات الفاخرة إلى أن سعر هذه الساعة يصل إلى نحو 700 ألف ، مع وجود تقييمات أخرى ترفع قيمتها إلى أكثر من 1.3 مليون دولار، وفقاً لحالة القطعة وندرتها ومستوى الطلب عليها.



ويواصل كريستيانو ، المعروف بشغفه باقتناء الساعات النادرة، ترسيخ صورته كأحد أبرز رموز الأناقة والترف في عالم الرياضة، حيث تنعكس اختياراته خارج الملاعب بقدر ما تعكس مسيرته الحافلة بالإنجازات داخلها.