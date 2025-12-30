تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

وفاة أسطورة أتلتيكو مدريد إنريكي كولار عن 91 عامًا

Lebanon 24
30-12-2025 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1461694-639026958583629751.jpg
Doc-P-1461694-639026958583629751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وفاة أسطورته التاريخية، إنريكي كولار، عن عمر 91 عامًا، بعد أن كان أحد الأعمدة البارزة في فريقه خلال ستينيات القرن الماضي.
 

وقال النادي في بيان رسمي: "تفقد العائلة الحمراء والبيضاء رمزا قدم كل ما يملك لرفع أتلتيكو مدريد إلى قمة كرة القدم على المستويين المحلي والأوروبي".

وخلال مسيرته مع النادي بين عامي 1953 و1969، خاض كولار 470 مباراة بقميص أتلتيكو، سجل خلالها 105 أهداف، وتميز بدوره القيادي، حيث حمل شارة القيادة لمدة 10 سنوات، ليصبح أكثر لاعب قاد الفريق في تاريخه.

وكان للجناح الأيسر الراحل بصمة لا تنسى في نهائي كأس إسبانيا عام 1960، عندما سجل هدفًا في الفوز على الغريم ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، قبل أن يضيف لقبين آخرين للكأس في عامي 1961 و1965.

كما قاد كولار أتلتيكو مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 1965-1966، في فترة شهدت هيمنة ريال مدريد على البطولة، إضافة إلى فوزه بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1962.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كولار 16 مباراة مع منتخب إسبانيا، وشارك في نهائيات كأس العالم 1962 التي أُقيمت في تشيلي.

وأنهى إنريكي كولار مسيرته الكروية عام 1970، بعد موسم واحد قضاه مع نادي فالنسيا، تاركا إرثا كبيرا في تاريخ أتلتيكو مدريد وكرة القدم الإسبانية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفاة بريجيت باردو عن 91 عاما.. أيقونة فرنسية تطوي صفحة استثنائية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"أتلتيكو مدريد" يُجهّز 40 مليون يورور لشراء كوكوريلا
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجدة اللاعبة"...وفاة أغنيس نجمة "تيك توك" عن 78 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

كأس العالم

ريال مدريد

الإسبانية

نهائي كأس

كرة القدم

الأوروبي

إسبانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-30
Lebanon24
06:57 | 2025-12-30
Lebanon24
06:11 | 2025-12-30
Lebanon24
02:51 | 2025-12-30
Lebanon24
01:25 | 2025-12-30
Lebanon24
23:45 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24