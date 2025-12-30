وفاة أسطورة أتلتيكو مدريد إنريكي كولار عن 91 عامًا

وقال النادي في بيان رسمي: "تفقد العائلة الحمراء والبيضاء رمزا قدم كل ما يملك لرفع أتلتيكو مدريد إلى قمة كرة القدم على المستويين المحلي والأوروبي".
وخلال مسيرته مع النادي بين عامي 1953 و1969، خاض كولار 470 مباراة بقميص أتلتيكو، سجل خلالها 105 أهداف، وتميز بدوره القيادي، حيث حمل شارة القيادة لمدة 10 سنوات، ليصبح أكثر لاعب قاد الفريق في تاريخه.
وكان للجناح الأيسر الراحل بصمة لا تنسى في نهائي كأس إسبانيا عام 1960، عندما سجل هدفًا في الفوز على الغريم ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، قبل أن يضيف لقبين آخرين للكأس في عامي 1961 و1965.
كما قاد كولار أتلتيكو مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 1965-1966، في فترة شهدت هيمنة ريال مدريد على البطولة، إضافة إلى فوزه بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1962.
وعلى الصعيد الدولي، خاض كولار 16 مباراة مع منتخب إسبانيا، وشارك في نهائيات كأس العالم 1962 التي أُقيمت في تشيلي.
وأنهى إنريكي كولار مسيرته الكروية عام 1970، بعد موسم واحد قضاه مع نادي فالنسيا، تاركا إرثا كبيرا في تاريخ أتلتيكو مدريد وكرة القدم الإسبانية.