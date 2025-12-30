تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

أوباميانغ يغيب عن الغابون أمام كوت ديفوار في كأس الأمم 2025

Lebanon 24
30-12-2025 | 06:57
يغيب قائد منتخب الغابون، بيير إيميريك أوباميانغ، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام كوت ديفوار، غداً الأربعاء، في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وغادر مهاجم أولمبيك مارسيليا معسكر الغابون عائداً إلى فرنسا بعد تقييم الجهاز الطبي لإصابته في الفخذ، التي أثرت على جاهزيته البدنية قبل انطلاق البطولة. وكان أوباميانغ يعاني من مشكلة بدنية قبل انطلاق البطولة، ولم يتمكن من استعادة كامل لياقته خلال مشاركاته المحدودة، ما انعكس على فاعلية الغابون الهجومية.

ويأتي غياب النجم المخضرم في وقت ودع فيه الفريق البطولة بعد الهزيمة في أول مباراتين، فيما أكد مسؤولو المنتخب أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في فرنسا تمهيداً لاستعادة جاهزيته قبل العودة للمنافسات مع ناديه.

