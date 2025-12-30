أوباميانغ يغيب عن الغابون أمام كوت ديفوار في كأس الأمم 2025

يغيب قائد منتخب ، إيميريك أوباميانغ، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام كوت ديفوار، غداً الأربعاء، في للمجموعة السادسة ببطولة 2025 في .

وغادر مهاجم أولمبيك مارسيليا معسكر الغابون عائداً إلى بعد تقييم الجهاز الطبي لإصابته في الفخذ، التي أثرت على جاهزيته البدنية قبل انطلاق البطولة. وكان أوباميانغ يعاني من مشكلة بدنية قبل انطلاق البطولة، ولم يتمكن من استعادة كامل لياقته خلال مشاركاته المحدودة، ما انعكس على فاعلية الغابون الهجومية.

ويأتي غياب النجم المخضرم في وقت ودع فيه الفريق البطولة بعد الهزيمة في أول مباراتين، فيما أكد مسؤولو المنتخب أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في فرنسا تمهيداً لاستعادة جاهزيته قبل العودة للمنافسات مع ناديه.