Najib Mikati
رياضة

بعد حبس رمضان صبحي لمدة عام.. أول رد فعل من بيراميدز

Lebanon 24
30-12-2025 | 10:20
Doc-P-1461805-639027122714303541.png
Doc-P-1461805-639027122714303541.png photos 0
كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن أول رد فعل من الإدارة بشأن حبس رمضان صبحي، نجم الفريق، لمدة سنة مع الشغل.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها النهائي، اليوم الثلاثاء، بشأن قضية رمضان صبحي، الخاصة بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة.
 
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن النادي لم يتخلَ عن رمضان صبحي في محنته الأخيرة، وأيضًا بعد القرار الصادر بحبسه سنة.

وأضاف المصدر: "عقد رمضان صبحي ما زال ساريًا مع الفريق في هذ المدة ولن يتغير هذا الأمر أو يتم اتخاذ أي خطوة ضد اللاعب".

وتابع "النادي لم يترك رمضان صبحي نهائيًا في محنته، واللاعب مسؤول من النادي في كافة المستحقات المالية والمعنوية". (إرم نيوز) 
 
 
