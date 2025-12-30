بعد حبس رمضان صبحي لمدة عام.. أول رد فعل من بيراميدز

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن أول رد فعل من الإدارة بشأن حبس ، نجم الفريق، لمدة سنة مع الشغل.



وأصدرت ، حكمها النهائي، اليوم الثلاثاء، بشأن قضية صبحي، الخاصة بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة في محافظة .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن النادي لم يتخلَ عن رمضان صبحي في محنته الأخيرة، وأيضًا بعد القرار الصادر بحبسه سنة.



وأضاف المصدر: "عقد رمضان صبحي ما زال ساريًا مع الفريق في هذ المدة ولن يتغير هذا الأمر أو يتم اتخاذ أي خطوة ضد اللاعب".



وتابع "النادي لم يترك رمضان صبحي نهائيًا في محنته، واللاعب مسؤول من النادي في كافة المستحقات المالية والمعنوية". (إرم نيوز)