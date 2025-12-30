النهدي يتوج بطلاً لشوط «وضح» في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أصدرت في «مهرجان الملك للإبل» بنسخته العاشرة، نتائج اليوم الثلاثين من أشواط «مسابقة المزاين» لفئة «شوط بيرق الموحد (وضح)».

وحصل عامر عبد الله النهدي على المركز الأول، وجاء فيصل هجرس الذيابي في المركز الثاني، ومحمد الشهري ثالثًا، بينما حل فالح بن طاحوس بن فالح المسعري رابعًا، وفراج محمد فراج السبيعي خامسًا. وجاء فهد بن دهيران العتيبي سادسًا، بن دخيل الله سابعًا، حمد منصور بن كليب السبيعي ثامنًا، وسعد حسيان محمد الدوسري في المركز التاسع.

وتستمر منافسات المهرجان في الصياهد الجنوبية بالرياض حتى الأربعاء بإعلان نتائج فحل المنتج «مجاهيم - شعل».