النهدي يتوج بطلاً لشوط «وضح» في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أصدرت لجنة التحكيم في «مهرجان الملك عبد العزيز للإبل» بنسخته العاشرة، نتائج اليوم الثلاثين من أشواط «مسابقة المزاين» لفئة «شوط بيرق الموحد (وضح)».
وحصل عبد الله عامر عبد الله النهدي على المركز الأول، وجاء فيصل زايد هجرس الذيابي في المركز الثاني، ومحمد ناصر علي الشهري ثالثًا، بينما حل فالح بن طاحوس بن فالح المسعري رابعًا، وفراج محمد فراج السبيعي خامسًا. وجاء خالد بن فهد بن دهيران العتيبي سادسًا، مشعل بن سعد بن دخيل الله القحطاني سابعًا، حمد منصور بن كليب السبيعي ثامنًا، وسعد حسيان محمد الدوسري في المركز التاسع.
وتستمر منافسات المهرجان في الصياهد الجنوبية بالرياض حتى الأربعاء بإعلان نتائج فحل المنتج «مجاهيم - شعل».