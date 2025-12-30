فيفا وإيفاب يدرسان تغييراً جذرياً في قاعدة التسلل

أعلن (فيفا) ومجلس (إيفاب) التوجه نحو اعتماد قاعدة التسلل الجديدة التي اقترحها أرسين فينغر منذ عدة سنوات، والتي تنص على معاقبة اللاعب فقط في حال كان متقدماً بالكامل على آخر مدافع.

ويعمل «فيفا» و«إيفاب»، الجهة المسؤولة عن سنّ وتعديل قوانين اللعبة، على تنظيم تطبيق ما يُعرف بـ«قانون فينغر»، الذي يدعو إلى تفسير مختلف لقاعدة التسلل مقارنة بالمعمول به حالياً.

ويقترح فينغر، السابق لآرسنال والمدير الحالي لتطوير العالمية في «فيفا»، احتساب التسلل فقط إذا تجاوز المهاجم المدافع بشكل كامل، بدلاً من النظام الحالي الذي يحتسب التسلل حتى بفارق ضئيل جداً.

ومن المقرر أن تُراجع هذه التعديلات رسمياً خلال الاجتماع السنوي لـ«إيفاب» في 20 يناير (كانون الثاني) بلندن، قبل طرحها للنقاش في الجمعية العامة للمنظمة في ويلز خلال فبراير (شباط) المقبل.

وذكرت صحيفة «آس» أن إقرار المقترح في الجمعية العمومية سيجعل اعتماده شبه مؤكد، على أن يبدأ تطبيقه في أقرب وقت ممكن خلال موسم 2026-2027.

من جانبه، أكد رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، خلال قمة الرياضة العالمية في دبي، أن الاتحاد يدرس تعديل قاعدة التسلل بما يفرض على المهاجم أن يكون متقدماً بالكامل على المدافع ليُحتسب في موقف تسلل.

وكان هذا التعديل قد خضع للتجربة في بطولات الشباب بإيطاليا والسويد عام 2023، وأظهرت النتائج قبولاً من الجهات المنظمة، ما عزز فرص اعتماده مستقبلاً.