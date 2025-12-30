مصر جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا 2028

أعطت والرياضة الضوء الأخضر لاتحاد المصري من أجل التقدم بطلب لاستضافة نهائيات كأس الأمم 2028.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، إن مصر جاهزة للتقدم بملف استضافة البطولة التي تقام عام 2028.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأفريقي عن تغيير نظام البطولة بداية من نسخة 2028، لتقام كل 4 سنوات، بدلاً من كل عامين بنظامها الحالي.

وأكد الشاذلي في تصريحات لإذاعة «ميجا إف إم» بمصر: «أخطرنا اتحاد الكرة بجاهزيتنا في البنية التحتية الرياضية لتنظيم بطولة كأس أمم 2028، وسنتقدم بملف

إلى الاتحاد الأفريقي من أجل إقامة البطولة في مصر». وأضاف: «مصر مؤهلة لاستضافة البطولة، من حيث الملاعب والبنية التحتية، وجاهزون لاستضافة

وليس فقط أمم أفريقيا، لكن مصر ستكون الأكثر جاهزية لاستضافة هذه النسخة الاستثنائية عام 2028».