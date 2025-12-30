تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
مصر جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا 2028
Lebanon 24
30-12-2025
|
23:00
أعطت
وزارة الشباب
والرياضة
المصرية
الضوء الأخضر لاتحاد
الكرة
المصري من أجل التقدم بطلب لاستضافة نهائيات كأس الأمم
الأفريقية
2028.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، إن مصر جاهزة للتقدم بملف استضافة البطولة التي تقام عام 2028.
وسبق أن أعلن الاتحاد الأفريقي
لكرة القدم
عن تغيير نظام البطولة بداية من نسخة 2028، لتقام كل 4 سنوات، بدلاً من كل عامين بنظامها الحالي.
وأكد الشاذلي في تصريحات لإذاعة «ميجا إف إم» بمصر: «أخطرنا اتحاد الكرة بجاهزيتنا في البنية التحتية الرياضية لتنظيم بطولة كأس أمم
أفريقيا
2028، وسنتقدم بملف
إلى الاتحاد الأفريقي من أجل إقامة البطولة في مصر». وأضاف: «مصر مؤهلة لاستضافة البطولة، من حيث الملاعب والبنية التحتية، وجاهزون لاستضافة
كأس العالم
وليس فقط أمم أفريقيا، لكن مصر ستكون الأكثر جاهزية لاستضافة هذه النسخة الاستثنائية عام 2028».
