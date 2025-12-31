تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

من تصدر قائمة هدافي العالم لعام 2025: ميسي أم رونالدو؟

Lebanon 24
31-12-2025 | 01:28
انقضى عام 2025، ورغم ابتعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، استمر اللاعبان في تقديم أداء تهديفي مميز مع إنتر ميامي والنصر السعودي على التوالي.

أنهى ميسي موسمه في السادس من كانون الأول بعد قيادة إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأميركي تحت قيادة المدرب توماس مولر، مسجلاً 46 هدفاً في جميع المسابقات مع ناديه ومنتخب بلاده، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 896 هدفاً ويقترب من الرقم القياسي التاريخي لرونالدو.

في المقابل، واصل رونالدو المنافسة حتى نهاية العام مع النصر، حيث أضاف 41 هدفاً خلال جميع المسابقات، بما في ذلك 13 هدفاً في الدوري السعودي، ليصل رصيده الإجمالي إلى 957 هدفاً، وبقي على بعد 43 هدفاً فقط من بلوغ حاجز الألف هدف التاريخي، في إنجاز محتمل إذا حافظ على معدله الحالي في 2026.

ورغم التألق اللافت لميسي ورونالدو، تصدر الفرنسي كيليان مبابي قائمة أفضل هدافي العالم لعام 2025 بعد تسجيله 66 هدفاً في جميع المسابقات.
دول عربية تتصدر قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة لعام 2025... من هي؟
حضور أفريقي لافت ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة للعام 2025
إليكم أبرز الإنجازات التقنية في العالم العربي لعام 2025
بالصور.. أجمل 10 شوارع في العالم لعام 2025
