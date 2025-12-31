نهائي كأس العالم 2026 في نيويورك… هل ستُعدل المواعيد بسبب الحرارة؟

تستعد مدينة نيويورك لاستضافة نهائي كأس العالم 2026، وسط توقعات بأن يشهد الحدث تحديات مناخية غير مسبوقة قد تؤثر على سلامة اللاعبين والجماهير على حد سواء. وبحسب الجدول الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم 19 المقبل، وسط أجواء حارة قد تتجاوز درجة الحرارة فيها 28 مئوية، وهو ما دفع نقابة اللاعبين العالمية "فيفبرو" إلى تقديم مقترح بتعديل موعد المباراة إذا تجاوزت الحرارة الحد المسموح به.

وأكدت "فيفبرو" أن الأجواء الحارة قد تكون عالية الخطورة، ليس فقط على المباراة النهائية، بل على عدة لقاءات أخرى خلال مرحلة المجموعات في نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا، مشددة على ضرورة التنسيق بين جدول البطولة واختيار الملاعب بعناية، مع الحفاظ على صحة اللاعبين والجماهير. وتأتي هذه التحذيرات بعد الدروس المستفادة من مونديال الأندية الصيف الماضي في ، حيث لجأت بعض الفرق إلى إبقاء لاعبيها البدلاء داخل غرف الملابس لحين استدعائهم للمشاركة، كما أشار الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنكلترا.

وعلى صعيد التغييرات الفنية، ألمح جياني إنفانتينو رئيس "الفيفا" إلى إمكانية تطبيق "قانون فينغر" الجديد للتسلل، الذي اقترحه الفرنسي أرسين فينغر، بهدف زيادة الفعالية التهديفية وجعل كرة القدم أكثر جاذبية. وبموجب هذا القانون، يُحتسب التسلل فقط إذا كان المهاجم متقدمًا بالكامل على آخر مدافع، بدلاً من النظام الحالي الذي يسمح للاعب متقدم بجزء من جسمه باستلام . كما أعاد "الفيفا" تشديد قوانينه لمحاربة إهدار الوقت، بما في ذلك احتساب الركلات الركنية عند تأخر حارس المرمى عن إعادة الكرة إلى اللعب لأكثر من 8 ثوانٍ.

ومع اقتراب موعد البطولة، أعلن "الفيفا" عن أرقام قياسية من حيث الإقبال الجماهيري، إذ تلقت اللجنة المنظمة أكثر من 150 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026، وهو ما يمثل 3.4 أضعاف العدد الإجمالي للمشجعين الذين حضروا المباريات على مدار تاريخ البطولة منذ نسخة أوروغواي 1930 وحتى قطر 2022. وقال إنفانتينو إن هذا الإقبال يعكس الشغف العالمي لكرة القدم، مضيفًا: "دعونا نصنع التاريخ في أميركا الشمالية عندما نجمع الجماهير بطريقة لم تحدث من قبل".

ويعد كأس العالم 2026 حدثًا تاريخيًا من عدة جهات، فهو أول نسخة تستضيفها ثلاث دول، هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لأول مرة في تاريخ البطولة، كما سيشهد زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخبًا، بما في ذلك 7 منتخبات عربية هي قطر والأردن والسعودية والمغرب ومصر والجزائر وتونس، مع إمكانية انضمام في حال تأهله عبر الملحق العالمي في آذار 2026. وستجرى المباريات بين 11 حزيران و19 تموز 2026 في 16 مدينة مختلفة، مما يزيد من تعقيد تنظيم البطولة من الناحية اللوجستية والمناخية.

مع كل هذه التغيرات، يبدو أن "مونديال 2026" لن يكون مجرد بطولة رياضية، بل تجربة شاملة تجمع بين التحديات المناخية، والإقبال الجماهيري التاريخي، والتجديدات القانونية، والفرصة لتقديم كرة قدم هجومية وسريعة ومثيرة. وكل العيون ستكون على نيويورك في 19 تموز المقبل، لمعرفة ما إذا كان نهائي كأس العالم سيشهد تعديلًا في موعده أم ستسطر هذه النسخة فصولها التاريخية وسط حرارة الصيف الأميركي.