تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

نهائي كأس العالم 2026 في نيويورك… هل ستُعدل المواعيد بسبب الحرارة؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
31-12-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1462044-639027738542554823.jpg
Doc-P-1462044-639027738542554823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد مدينة نيويورك لاستضافة نهائي كأس العالم 2026، وسط توقعات بأن يشهد الحدث تحديات مناخية غير مسبوقة قد تؤثر على سلامة اللاعبين والجماهير على حد سواء. وبحسب الجدول الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم 19 تموز المقبل، وسط أجواء حارة قد تتجاوز درجة الحرارة فيها 28 مئوية، وهو ما دفع نقابة اللاعبين العالمية "فيفبرو" إلى تقديم مقترح بتعديل موعد المباراة إذا تجاوزت الحرارة الحد المسموح به.
وأكدت "فيفبرو" أن الأجواء الحارة قد تكون عالية الخطورة، ليس فقط على المباراة النهائية، بل على عدة لقاءات أخرى خلال مرحلة المجموعات في نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا، مشددة على ضرورة التنسيق بين جدول البطولة واختيار الملاعب بعناية، مع الحفاظ على صحة اللاعبين والجماهير. وتأتي هذه التحذيرات بعد الدروس المستفادة من مونديال الأندية الصيف الماضي في الولايات المتحدة، حيث لجأت بعض الفرق إلى إبقاء لاعبيها البدلاء داخل غرف الملابس لحين استدعائهم للمشاركة، كما أشار الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنكلترا.
وعلى صعيد التغييرات الفنية، ألمح جياني إنفانتينو رئيس "الفيفا" إلى إمكانية تطبيق "قانون فينغر" الجديد للتسلل، الذي اقترحه الفرنسي أرسين فينغر، بهدف زيادة الفعالية التهديفية وجعل كرة القدم أكثر جاذبية. وبموجب هذا القانون، يُحتسب التسلل فقط إذا كان المهاجم متقدمًا بالكامل على آخر مدافع، بدلاً من النظام الحالي الذي يسمح للاعب متقدم بجزء من جسمه باستلام الكرة. كما أعاد "الفيفا" تشديد قوانينه لمحاربة إهدار الوقت، بما في ذلك احتساب الركلات الركنية عند تأخر حارس المرمى عن إعادة الكرة إلى اللعب لأكثر من 8 ثوانٍ.
ومع اقتراب موعد البطولة، أعلن "الفيفا" عن أرقام قياسية من حيث الإقبال الجماهيري، إذ تلقت اللجنة المنظمة أكثر من 150 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026، وهو ما يمثل 3.4 أضعاف العدد الإجمالي للمشجعين الذين حضروا المباريات على مدار تاريخ البطولة منذ نسخة أوروغواي 1930 وحتى قطر 2022. وقال إنفانتينو إن هذا الإقبال يعكس الشغف العالمي لكرة القدم، مضيفًا: "دعونا نصنع التاريخ في أميركا الشمالية عندما نجمع الجماهير بطريقة لم تحدث من قبل".
ويعد كأس العالم 2026 حدثًا تاريخيًا من عدة جهات، فهو أول نسخة تستضيفها ثلاث دول، هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لأول مرة في تاريخ البطولة، كما سيشهد زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخبًا، بما في ذلك 7 منتخبات عربية هي قطر والأردن والسعودية والمغرب ومصر والجزائر وتونس، مع إمكانية انضمام العراق في حال تأهله عبر الملحق العالمي في آذار 2026. وستجرى المباريات بين 11 حزيران و19 تموز 2026 في 16 مدينة مختلفة، مما يزيد من تعقيد تنظيم البطولة من الناحية اللوجستية والمناخية.
مع كل هذه التغيرات، يبدو أن "مونديال 2026" لن يكون مجرد بطولة رياضية، بل تجربة شاملة تجمع بين التحديات المناخية، والإقبال الجماهيري التاريخي، والتجديدات القانونية، والفرصة لتقديم كرة قدم هجومية وسريعة ومثيرة. وكل العيون ستكون على نيويورك في 19 تموز المقبل، لمعرفة ما إذا كان نهائي كأس العالم سيشهد تعديلًا في موعده أم ستسطر هذه النسخة فصولها التاريخية وسط حرارة الصيف الأميركي.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 بسبب القيود الأميركية على التأشيرات
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
موعد قرعة كأس العالم 2026: الفيفا يكشف الإجراءات والتوزيع الجديد
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل صافرة البداية… الحرارة تقلق منظمي كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

السعودية

امل على

الشمالي

العراق

الشمال

رياضي

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2025-12-31
Lebanon24
07:09 | 2025-12-31
Lebanon24
03:39 | 2025-12-31
Lebanon24
01:28 | 2025-12-31
Lebanon24
00:14 | 2025-12-31
Lebanon24
23:00 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24