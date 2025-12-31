تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هل يعود صلاح إلى صفوف روما؟
Lebanon 24
31-12-2025
|
07:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إخبارية إيطالية أن إدارة نادي
روما
تلحم بعودة
محمد صلاح
، نجم
ليفربول
الحالي، لصفوف "الذئاب" خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة التوتر التي يعيشها مع إدارة ناديه الحالي.
وفي ظل ذلك يبدو مستقبل النجم المصري في آنفيلد غامضا، حيث أشارت صحيفة " لا ريبوبليكا"
الإيطالية
، إلى أن إدارة روما تحلم بالتعاقد مع محمد صلاح، الذي سبق له اللعب مع النادي بين عامي 2015 و2017، ويبدو أن عودته للعاصمة الإيطالية ستكون قصة رومانسية بالنسبة له ولجماهير النادي.
وكان صلاح قد انتقل في صيف 2017 من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون
يورو
.
وشددت الصحيفة على أن هناك عدة عقبات تهدد عودة صلاح لارتداء قميص روما في الوقت الحالي، أبرزها راتب النجم المصري مع ليفربول يصل إلى حوالي 24 مليون يورو سنويًا، وهو مبلغ بعيد عن قدرة أي نادٍ إيطالي، وحتى مع تقديم اللاعب تنازلات مالية، فإن إعارة لمدة ستة أشهر ستكلّف روما قرابة 12 مليون يورو.
كما أن اللاعب يحمل جنسية غير أوروبية، وروما لا تمتلك أي مقاعد متاحة للاعبين من خارج
الاتحاد الأوروبي
بعد وصول ليون بيلي، الذي استُخدم من خلاله آخر مقعد متاح للاعبين غير
الأوروبيين
. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يرحل صلاح عن ليفربول؟
Lebanon 24
هل يرحل صلاح عن ليفربول؟
31/12/2025 21:15:13
31/12/2025 21:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زال صلاح لاعبا مهما في ليفربول؟
Lebanon 24
هل ما زال صلاح لاعبا مهما في ليفربول؟
31/12/2025 21:15:13
31/12/2025 21:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حان وقت الرحيل؟ ليفربول يجهّز خليفة صلاح
Lebanon 24
هل حان وقت الرحيل؟ ليفربول يجهّز خليفة صلاح
31/12/2025 21:15:13
31/12/2025 21:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
Lebanon 24
هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
31/12/2025 21:15:13
31/12/2025 21:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الأوروبيين
الإيطالية
محمد صلاح
الأوروبي
الإيطالي
ليفربول
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"نزاع مالي" يُدخل بوتافوغو في مأزق… وحظر تعاقدات من فيفا
Lebanon 24
"نزاع مالي" يُدخل بوتافوغو في مأزق… وحظر تعاقدات من فيفا
11:55 | 2025-12-31
31/12/2025 11:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نهائي كأس العالم 2026 في نيويورك… هل ستُعدل المواعيد بسبب الحرارة؟
Lebanon 24
نهائي كأس العالم 2026 في نيويورك… هل ستُعدل المواعيد بسبب الحرارة؟
11:30 | 2025-12-31
31/12/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاستقالة.. الزمالك يوجه رسالة لمدربه
Lebanon 24
بعد الاستقالة.. الزمالك يوجه رسالة لمدربه
10:36 | 2025-12-31
31/12/2025 10:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مشاكل في القلب.. روبرتو كارلوس يخضع لعملية جراحية طارئة
Lebanon 24
بسبب مشاكل في القلب.. روبرتو كارلوس يخضع لعملية جراحية طارئة
09:52 | 2025-12-31
31/12/2025 09:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في عالم كرة القدم... لاعبون بارزون غادروا في العام 2025
Lebanon 24
حزنٌ في عالم كرة القدم... لاعبون بارزون غادروا في العام 2025
08:02 | 2025-12-31
31/12/2025 08:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
05:15 | 2025-12-31
31/12/2025 05:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
06:21 | 2025-12-31
31/12/2025 06:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
04:56 | 2025-12-31
31/12/2025 04:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
14:47 | 2025-12-30
30/12/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:55 | 2025-12-31
"نزاع مالي" يُدخل بوتافوغو في مأزق… وحظر تعاقدات من فيفا
11:30 | 2025-12-31
نهائي كأس العالم 2026 في نيويورك… هل ستُعدل المواعيد بسبب الحرارة؟
10:36 | 2025-12-31
بعد الاستقالة.. الزمالك يوجه رسالة لمدربه
09:52 | 2025-12-31
بسبب مشاكل في القلب.. روبرتو كارلوس يخضع لعملية جراحية طارئة
08:02 | 2025-12-31
حزنٌ في عالم كرة القدم... لاعبون بارزون غادروا في العام 2025
03:39 | 2025-12-31
هدف من نوع آخر لـ "صاروخ ماديرا".. رونالدو سجل بكل الطرق حتى بظهره! (فيديو)
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 21:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 21:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 21:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24