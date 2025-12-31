تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

هل يعود صلاح إلى صفوف روما؟

Lebanon 24
31-12-2025 | 07:09
Doc-P-1462128-639027871388251778.jpg
Doc-P-1462128-639027871388251778.jpg photos 0
كشفت تقارير إخبارية إيطالية أن إدارة نادي روما تلحم بعودة محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي، لصفوف "الذئاب" خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة التوتر التي يعيشها مع إدارة ناديه الحالي.

 وفي ظل ذلك يبدو مستقبل النجم المصري في آنفيلد غامضا، حيث أشارت صحيفة " لا ريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن إدارة روما تحلم بالتعاقد مع محمد صلاح، الذي سبق له اللعب مع النادي بين عامي 2015 و2017، ويبدو أن عودته للعاصمة الإيطالية ستكون قصة رومانسية بالنسبة له ولجماهير النادي.
 
وكان صلاح قد انتقل في صيف 2017 من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

وشددت الصحيفة على أن هناك عدة عقبات تهدد عودة صلاح لارتداء قميص روما في الوقت الحالي، أبرزها راتب النجم المصري مع ليفربول يصل إلى حوالي 24 مليون يورو سنويًا، وهو مبلغ بعيد عن قدرة أي نادٍ إيطالي، وحتى مع تقديم اللاعب تنازلات مالية، فإن إعارة لمدة ستة أشهر ستكلّف روما قرابة 12 مليون يورو.

كما أن اللاعب يحمل جنسية غير أوروبية، وروما لا تمتلك أي مقاعد متاحة للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي بعد وصول ليون بيلي، الذي استُخدم من خلاله آخر مقعد متاح للاعبين غير الأوروبيين. (إرم نيوز) 
الاتحاد الأوروبي

الأوروبيين

الإيطالية

محمد صلاح

الأوروبي

الإيطالي

ليفربول

أوروبي

