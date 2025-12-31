تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

حزنٌ في عالم كرة القدم... لاعبون بارزون غادروا في العام 2025

Lebanon 24
31-12-2025 | 08:02
شهد عام 2025 وفاة العديد من نجوم كرة القدم العالميين والعرب، إذ كان أبرزهم فاجعة رحيل النجم البرتغالي ديوغو جوتا لاعب ليفربول الإنكليزي بسبب حادث مروري، وهو نفس سبب وفاة النجم المصري محمد صبري لاعب الزمالك سابقاً. 
 
في ما يلي أبرز النجوم الذين فارقوا الحياة في 2025:
ديوغو جوتا (28 عاماً)

أفاق عالم كرة القدم صباح الثالث من تموز على فاجعة وفاة البرتغالي الدولي ديوغو جوتا لاعب ليفربول عن عمر 28 عاماً إثر حادث مروري في إسبانيا أثناء سفره للحاق بتدريبات فريقه.
 
محمد صبري (51 عاماً)

فارق محمد صبري، لاعب الزمالك في التسعينات الميلادية وحتى مطلع الألفية، الحياة في 14 تشرين الثاني الماضي بعدما تعرض لحادث سير شرق العاصمة المصرية القاهرة.
 
ميغيل أنخيل روسو (69 عاماً)

عانى المدرب الأرجنتيني الشهير من سرطان البروستاتا منذ العام 2017 لكنه تعافى منه وعاد لتدريب بوكا جونيورز للمرة الثالثة في تاريخه خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، وتردت حالته الصحية بعدها ليفارق الحياة في الثامن من تشرين الأول وسط حالة من الحزن عمّت عالم كرة القدم الأرجنتينية.
 
إنريكي كويار (91 عاماً)

فارق أسطورة أتلتيكو مدريد، الذي لعب في صفوف الفريق بين 1952 وحتى 1969، الحياة في 30 كانون الأول وقدمت الكثير من الأندية الإسبانية تعزيتها لعائلته على رأسها الغريم التقليدي ريال مدريد.
 
غلين دي بوك (54 عاماً)

لعب دي بوك كأسي عالم مع منتخب بلجيكا وأمضى فترة طويلة مع العملاق أندرلخت، وتعرض إلى نزيف دماغي في السادس من كانون الأول الماضي وتوفي بعدها بأربع وعشرين ساعة.
 
ماريو بينيدا (33 عاماً)

لعب 9 مباريات مع منتخب الإكوادور قبل أن يلقى حتفه مع شريكته بطلق ناري يوم 17 كانون الأول الماضي في غوياكيل.
 
أوغ هاريده (72 عاماً)

يُعرف المدرب النرويجي الراحل بتدريبه لمنتخبات الدنمارك وآيسلندا وكذلك منتخب بلاده. تم تشخيصه بسرطان الدماغ في العام الجاري وفارق الحياة يوم 18 كانون الأول.
 
محمد لقاك (88 عاماً)

اللاعب الجزائري الدولي السابق لعب مع عدة فرق فرنسية بارزة مثل تولوز وليون، كما درب في الجزائر مثل وداد تلمسان ومولودية وهران. عانى من تجمع السوائل في الرئة وتوفي يوم 24 كانون الأول.
 
ميمي الشربيني (86 عاماً)

عُرف بكونه أحد أبرز لاعبي الأهلي في تاريخه كما فاز مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 1959. توفي في المنصورة يوم 20 كانون الثاني. 
 
رزاق أوموتويوسي (39 عاماً)

أبرز لاعب في تاريخ بنين، لعب في المنطقة العربية للنصر السعودي والزمالك المصري وغيرهما. عانى من الاكتئاب في آخر أيامه بعد وفاة شقيقته واحتراق منزله وتراكم الديون حتى فارق الحياة في 19 آب.
 
 
