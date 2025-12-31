بعد الاستقالة.. الزمالك يوجه رسالة لمدربه

الزمالك الأربعاء، قبول بالتعاون مع المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، اعتذار للفريق، أحمد عبدالرؤوف، عن عدم الاستمرار في منصبه.

ووجه مجلس الإدارة وجون إدوارد رسالة شكر لأحمد عبدالرؤوف على الفترة التي قضاها مع فريق "الفارس الأبيض".

وكشف نادي الزمالك عن تكليفه لكل من تامر عبدالحميد، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، وحازم إمام والجهاز المعاون المتواجد مع الفريق الأول بقيادة فريق الشباب بالنادي خلال مواجهة نادي الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل، ضمن بطولة كأس عاصمة مصر.



وأشار فريق "الفارس الأبيض" إلى أن مجلس الإدارة يتشاور مع جون إدوارد لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول، على أن يتم الإعلان عنه فور الاتفاق معه على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة. (روسيا اليوم)