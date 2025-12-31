تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
رياضة

بعد الاستقالة.. الزمالك يوجه رسالة لمدربه

Lebanon 24
31-12-2025 | 10:36
أعلن نادي الزمالك المصري اليوم الأربعاء، قبول مجلس الإدارة بالتعاون مع المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، اعتذار المدير الفني للفريق، أحمد عبدالرؤوف، عن عدم الاستمرار في منصبه. 
 
ووجه مجلس الإدارة وجون إدوارد رسالة شكر لأحمد عبدالرؤوف على الفترة التي قضاها مع فريق "الفارس الأبيض".
 
وكشف نادي الزمالك عن تكليفه لكل من تامر عبدالحميد، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، وحازم إمام والجهاز المعاون المتواجد مع الفريق الأول بقيادة فريق الشباب بالنادي خلال مواجهة نادي الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل، ضمن بطولة كأس عاصمة مصر.

وأشار فريق "الفارس الأبيض" إلى أن مجلس الإدارة يتشاور مع جون إدوارد لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول، على أن يتم الإعلان عنه فور الاتفاق معه على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
مدير مكتب زيلنسكي يكشف وجهته بعد الاستقالة
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل ساعات من انتهاء المهلة.. "زيزو" يوجه ضربة إلى الزمالك
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الزمالك يفكر في استبدال أحمد عبد الرؤوف بعد تراجع النتائج
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
