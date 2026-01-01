تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
تعادل سلبي يخيّم على افتتاح ليفربول لعام 2026
Lebanon 24
01-01-2026
|
16:30
استهل
ليفربول
عامه الجديد بتعادل مخيب من دون أهداف أمام ضيفه ليدز
يونايتد
، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم
.
وبهذه النتيجة، رفع حامل اللقب رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، مواصلاً سلسلته الإيجابية للمباراة الثامنة توالياً من دون خسارة في مختلف المسابقات، حيث حقق خلالها خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات. في المقابل، نجح ليدز يونايتد في فرض التعادل على ليفربول للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما كان الفريقان قد تعادلا 3 - 3 في مباراة الذهاب ضمن المرحلة الخامسة عشرة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر، مواصلاً بدوره سلسلة من ست مباريات متتالية من دون خسارة، بواقع انتصارين وأربعة تعادلات.
ورغم أفضلية ليفربول الواضحة من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، فإنه عجز عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الضيوف، وفشل في اختراق التنظيم الدفاعي المحكم الذي اعتمده ليدز طوال اللقاء.
ومع تقدم الوقت، حاول المدرب
الهولندي
أرني
سلوت
تنشيط الأداء بإجراء عدة تغييرات في الشوط الثاني، فأقحم كلاً من المجري ميلوش كيركيز، والهولندي كودي خاكبو، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والإيطالي فيديريكو كييزا، إضافة إلى المهاجم الشاب ريو نغوموها (17 عاماً)، إلا أن هذه التبديلات لم تُحدث الفارق المطلوب. وكادت الأمور تتعقد أكثر على أصحاب الأرض بعدما سجل البديل المتألق دومينيك كالفرت - لوين هدفاً لليدز، غير أن الحكم كريس كافاناه ألغاه بداعي التسلل، ليُحرم المهاجم الإنجليزي من هز الشباك للمباراة السابعة توالياً في الدوري هذا الموسم. شي عنوان
