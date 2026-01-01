تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
حياة رونالدو بعد الاعتزال… . هذه تفاصيل منزله التقاعدي!
Lebanon 24
01-01-2026
|
16:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، قائد نادي النصر السعودي، للانتقال إلى قصر فخم تبلغ قيمته 40 مليون دولار بمجرد اعتزاله كرة القدم.
يقع
القصر
في منتجع ساحلي على بعد 50 كم من لشبونة، ويعد من أكبر وأغلى المنازل في البرتغال. يضم القصر حمام سباحة كبير، ومساحات تحت الأرض لسياراته التي تبلغ قيمتها 16 مليون دولار.
وذكرت صحيفة "ميرور"
البريطانية
أن العمل في هذا العقار الفسيح، الذي يحتوي على ثماني غرف نوم، استمر لأكثر من ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن ينتقل رونالدو للعيش فيه بعد اعتزاله، حيث يضم مسبحاً زجاجياً ضخماً مع ممر تحت الماء يسمح للضيوف بمشاهدة من يسبح أعلاه.
وتبلغ ثروة رونالدو نحو 1.9 مليار دولار، ويستفيد شريكته جورجينا روديغيز من مزايا عديدة تشمل نظام تدفئة ذكي، وصالة ألعاب رياضية، وحمامات سباحة داخلية وخارجية، وغرفة تدليك، وسينما.
ويحتوي القصر على ملعب لأطفاله الخمسة، وشاطئ خاص للعائلة، كما يتميز بحنفيات من الذهب الخالص، ورخام إيطالي، وجدارية مصممة خصيصاً من قبل لوي فيتون للزوجين.
وحاول رونالدو شراء ملعب الغولف المجاور لمنزله لضمان مزيد من الأمان، إلا أن عرضه قوبل بالرفض.
ويعد هذا القصر أحدث إضافة إلى قائمة عقارات نجم مانشستر يونايتد السابق، الذي يملك أيضاً منزلاً فاخراً بقيمة 8 ملايين دولار في لشبونة يتميز بإطلالة بانورامية على العاصمة، ويحتوي على ثلاثة أجنحة واسعة، وحمامي سباحة، وصالة ألعاب رياضية، وساونا، وغرفة سينما.
كما يمتلك رونالدو عقاراً في مسقط رأسه ماديرا، حيث نشأ في منزل صغير دون رفاهيات، وغالباً ما كان يلعب كرة القدم دون حذاء وبكرة بدائية الصنع.
لكن الآن يمتلك قصراً بملايين الدولارات في بلدته، تم تحويل مستودع مهجور فيه إلى منزل فاخر يطل على المحيط الأطلسي، ويضم مسبحين وملعب كرة قدم خاصاً. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رونالدو يرفض الاعتزال قبل الوصول لهذا الرقم
Lebanon 24
رونالدو يرفض الاعتزال قبل الوصول لهذا الرقم
02/01/2026 13:59:12
02/01/2026 13:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
02/01/2026 13:59:12
02/01/2026 13:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على جندي منتحراً في منزله بعد تعرضه لصدمة ما بعد الحرب
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على جندي منتحراً في منزله بعد تعرضه لصدمة ما بعد الحرب
02/01/2026 13:59:12
02/01/2026 13:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف سبب قرار زوجها المخرج الاعتزال!
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف سبب قرار زوجها المخرج الاعتزال!
02/01/2026 13:59:12
02/01/2026 13:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
البريطانية
سكاي نيوز
البريطاني
قصر على
السعود
رياضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
رياضي يقيم في دولة خليجية.. الكشف عن أول ضحايا حريق كران مونتانا السويسري
Lebanon 24
رياضي يقيم في دولة خليجية.. الكشف عن أول ضحايا حريق كران مونتانا السويسري
06:27 | 2026-01-02
02/01/2026 06:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرزها كأس العالم.. تعرف على أهم الأحداث الكروية في 2026
Lebanon 24
أبرزها كأس العالم.. تعرف على أهم الأحداث الكروية في 2026
04:56 | 2026-01-02
02/01/2026 04:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لخلافة النجم المصري محمد صلاح في ليفربول.. اليكم اقرب لاعبين
Lebanon 24
لخلافة النجم المصري محمد صلاح في ليفربول.. اليكم اقرب لاعبين
02:40 | 2026-01-02
02/01/2026 02:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وكيل صلاح يعرضه على ريال مدريد
Lebanon 24
وكيل صلاح يعرضه على ريال مدريد
00:10 | 2026-01-02
02/01/2026 12:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بن صغير... وفشل انتقال مارسيليا
Lebanon 24
بن صغير... وفشل انتقال مارسيليا
23:00 | 2026-01-01
01/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
01:16 | 2026-01-02
02/01/2026 01:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Foreign Policy" : هذه هي المفاجأة المقبلة لترامب في الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
تقرير لـ"Foreign Policy" : هذه هي المفاجأة المقبلة لترامب في الشرق الأوسط؟
10:30 | 2026-01-01
01/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول أيام السنة الجديدة.. وفاة مذيعة عربية شهيرة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
Lebanon 24
في أول أيام السنة الجديدة.. وفاة مذيعة عربية شهيرة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
07:45 | 2026-01-01
01/01/2026 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من خرمشهر إلى حزب الله.. تقرير أميركي: هكذا تعلمت طهران كيف تنجو دون تحقيق النصر
Lebanon 24
من خرمشهر إلى حزب الله.. تقرير أميركي: هكذا تعلمت طهران كيف تنجو دون تحقيق النصر
11:30 | 2026-01-01
01/01/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقدم اسرائيل على توجيه ضربة لـ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تقدم اسرائيل على توجيه ضربة لـ "حزب الله"؟
10:00 | 2026-01-01
01/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:27 | 2026-01-02
رياضي يقيم في دولة خليجية.. الكشف عن أول ضحايا حريق كران مونتانا السويسري
04:56 | 2026-01-02
أبرزها كأس العالم.. تعرف على أهم الأحداث الكروية في 2026
02:40 | 2026-01-02
لخلافة النجم المصري محمد صلاح في ليفربول.. اليكم اقرب لاعبين
00:10 | 2026-01-02
وكيل صلاح يعرضه على ريال مدريد
23:00 | 2026-01-01
بن صغير... وفشل انتقال مارسيليا
16:30 | 2026-01-01
تعادل سلبي يخيّم على افتتاح ليفربول لعام 2026
فيديو
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
02/01/2026 13:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
02/01/2026 13:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
02/01/2026 13:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24