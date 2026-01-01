تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

حياة رونالدو بعد الاعتزال… . هذه تفاصيل منزله التقاعدي!

Lebanon 24
01-01-2026 | 16:10
يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، للانتقال إلى قصر فخم تبلغ قيمته 40 مليون دولار بمجرد اعتزاله كرة القدم.

يقع القصر في منتجع ساحلي على بعد 50 كم من لشبونة، ويعد من أكبر وأغلى المنازل في البرتغال. يضم القصر حمام سباحة كبير، ومساحات تحت الأرض لسياراته التي تبلغ قيمتها 16 مليون دولار.


وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن العمل في هذا العقار الفسيح، الذي يحتوي على ثماني غرف نوم، استمر لأكثر من ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن ينتقل رونالدو للعيش فيه بعد اعتزاله، حيث يضم مسبحاً زجاجياً ضخماً مع ممر تحت الماء يسمح للضيوف بمشاهدة من يسبح أعلاه.


وتبلغ ثروة رونالدو نحو 1.9 مليار دولار، ويستفيد شريكته جورجينا روديغيز من مزايا عديدة تشمل نظام تدفئة ذكي، وصالة ألعاب رياضية، وحمامات سباحة داخلية وخارجية، وغرفة تدليك، وسينما.


ويحتوي القصر على ملعب لأطفاله الخمسة، وشاطئ خاص للعائلة، كما يتميز بحنفيات من الذهب الخالص، ورخام إيطالي، وجدارية مصممة خصيصاً من قبل لوي فيتون للزوجين.


وحاول رونالدو شراء ملعب الغولف المجاور لمنزله لضمان مزيد من الأمان، إلا أن عرضه قوبل بالرفض.

ويعد هذا القصر أحدث إضافة إلى قائمة عقارات نجم مانشستر يونايتد السابق، الذي يملك أيضاً منزلاً فاخراً بقيمة 8 ملايين دولار في لشبونة يتميز بإطلالة بانورامية على العاصمة، ويحتوي على ثلاثة أجنحة واسعة، وحمامي سباحة، وصالة ألعاب رياضية، وساونا، وغرفة سينما.


كما يمتلك رونالدو عقاراً في مسقط رأسه ماديرا، حيث نشأ في منزل صغير دون رفاهيات، وغالباً ما كان يلعب كرة القدم دون حذاء وبكرة بدائية الصنع.

لكن الآن يمتلك قصراً بملايين الدولارات في بلدته، تم تحويل مستودع مهجور فيه إلى منزل فاخر يطل على المحيط الأطلسي، ويضم مسبحين وملعب كرة قدم خاصاً. (سكاي نيوز) 

البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

البريطانية

سكاي نيوز

البريطاني

قصر على

السعود

رياضي

