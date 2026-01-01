تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فجأة.. تشيلسي ينهِي عقد مدربه بعد 48 ساعة من الخلافات الحادة

Lebanon 24
01-01-2026 | 14:32
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، فجأة، فسخ عقد مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا بشكل فوري، بعد تصاعد الخلافات مع إدارة النادي خلال الساعات الـ48 الماضية، في خطوة أنهت العلاقة بين الطرفين بصورة مفاجئة.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن القرار جاء في أجواء متوترة، بعدما وصلت الخلافات إلى حدّ لم يعد يسمح بالاستمرار.

بيان رسمي من تشيلسي

وفي بيان رسمي، أعلن النادي انتهاء العلاقة مع مدربه، مشيداً بالإنجازات التي حققها ماريسكا، أبرزها التتويج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، معرباً عن شكره لمساهماته التي ستظل جزءاً من تاريخ النادي الحديث.

وأضاف البيان أن الفريق لا يزال ينافس في أربع بطولات هذا الموسم، بما في ذلك السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على أن التغيير في هذا التوقيت يمنح الفريق أفضل فرصة لاستعادة مساره الصحيح.

بحث عاجل عن مدرب جديد

وباشرت إدارة تشيلسي تحركاتها للتعاقد مع مدرب جديد في أقرب وقت ممكن، في محاولة لتفادي أي تأثير سلبي على نتائج الفريق، دون الكشف عن الأسماء المرشحة حتى الآن.

وكان ماريسكا قد أعاد تشيلسي إلى منصات التتويج بعد قيادته الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2024-2025، ثم التتويج بكأس العالم للأندية الصيف الماضي.

خلفيات الأزمة

يأتي قرار الإقالة في ظل تراجع نتائج تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز الفريق مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات، ويحتل المركز الخامس بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال.

وكانت آخر مباريات الفريق قد انتهت بالتعادل 2-2 أمام بورنموث في 30 كانون الاول، حيث غاب ماريسكا عن اللقاء بسبب الإيقاف، ولم يحضر المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وبرر المدرب المساعد ويلي كاباليرو غياب ماريسكا بوعكة صحية، إلا أن تقارير إعلامية، من بينها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أشارت إلى أن غيابه كان مرتبطاً بالتفكير في مستقبله مع النادي.

ورغم تراجع النتائج محلياً، تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس كاراباو، ويستعد لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا، كما سيواجه تشارلتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل مباراة مرتقبة أمام مانشستر سيتي الأحد المقبل، وسط غموض حول هوية المدرب المؤقت للفريق. (سكاي نيوز)


