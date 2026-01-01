بن صغير... وفشل انتقال مارسيليا

اعترف إلياس بن صغير، لاعب الألماني، بواحدة من أكثر اللحظات تأثيراً في بدايات مسيرته الاحترافية، عندما كان قريباً من الانتقال إلى مارسيليا الفرنسي، قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وقال بن صغير: إن فشل هذا الانتقال ترك أثراً نفسياً كبيراً عليه في ذلك الوقت، قائلاً في تصريحات لموقع «أفريكيك»: «بكيت عندما أخبروني بأنني لن أنضم إلى أولمبيك مارسيليا»، واصفاً ذلك القرار بأنه من أصعب التي مرّ بها في مسيرته الكروية المبكرة.

وأوضح اللاعب أن اختياره الانتقال لاحقاً إلى جاء لأسباب عائلية بالدرجة الأولى، مضيفاً: «اتخذت هذا القرار أيضاً من أجل عائلتي، لأنهم أرادوا إعطاء الأولوية للأمان والاستقرار، وشعرت أن مارسيليا لم تكن المكان الأفضل لتطوري في تلك المرحلة».

وتابع بن صغير: «كنت ما زلت صغيراً في السن، واستجبت لنصيحة أسرتي، ورغم أنني بكيت وقتها، فإن ذلك القرار المؤلم قادني في النهاية إلى أعلى المستويات».