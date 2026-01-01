تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

بن صغير... وفشل انتقال مارسيليا

Lebanon 24
01-01-2026 | 23:00
اعترف الدولي المغربي إلياس بن صغير، لاعب باير ليفركوزن الألماني، بواحدة من أكثر اللحظات تأثيراً في بدايات مسيرته الاحترافية، عندما كان قريباً من الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وقال بن صغير: إن فشل هذا الانتقال ترك أثراً نفسياً كبيراً عليه في ذلك الوقت، قائلاً في تصريحات لموقع «أفريكيك»: «بكيت عندما أخبروني بأنني لن أنضم إلى أولمبيك مارسيليا»، واصفاً ذلك القرار بأنه من أصعب المحطات التي مرّ بها في مسيرته الكروية المبكرة.

وأوضح اللاعب أن اختياره الانتقال لاحقاً إلى موناكو جاء لأسباب عائلية بالدرجة الأولى، مضيفاً: «اتخذت هذا القرار أيضاً من أجل عائلتي، لأنهم أرادوا إعطاء الأولوية للأمان والاستقرار، وشعرت أن مارسيليا لم تكن المكان الأفضل لتطوري في تلك المرحلة».

وتابع بن صغير: «كنت ما زلت صغيراً في السن، واستجبت لنصيحة أسرتي، ورغم أنني بكيت وقتها، فإن ذلك القرار المؤلم قادني في النهاية إلى أعلى المستويات».

