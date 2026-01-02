تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

وكيل صلاح يعرضه على ريال مدريد

Lebanon 24
02-01-2026 | 00:10
كشف موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني يوم الخميس أن رامي عباس عيسى وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح عرض موكله على ريال مدريد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بينما يفكر النادي العاصمي في مدى الاستفادة التي قد يقدمها هداف ليفربول الإنكليزي للفريق خلال ما تبقى من الموسم خاصة مع الطلبات المالية العالية التي يطلبها ناديه الحالي.
وأنهى ريال مدريد عام 2025 بضربة قوية تتمثل بغياب هدافه كيليان مبابي لعدة أسابيع بسبب الإصابة، فيما برز اسم محمد صلاح كأحد الخيارات التي قد يلجأ لها النادي المدريدي.

وقال الموقع المهتم بأخبار الأبيض الإسباني يوم الخميس: عرض رامي عباس عيسى وكيل أعمال محمد صلاح خدمات موكله على جميع الأندية في أنحاء أوروبا وذلك بعد تصريحاته المثيرة ضد ليفربول والمدرب آرني سلوت الشهر الماضي وكان ريال مدريد ضمن الأندية التي تلقت تلك العروض.
وواصل: ريال مدريد متردد بشأن الصفقة إذ من الممكن أن تكلف إعارة الهداف المصري خزائن النادي مبلغاً لا يقل عن 12 مليون يورو، وهو ما يراه فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته "مبالغاً فيه".

وتابع: يعتقد ريال مدريد أنه قادر على تجاوز المرحلة الصعبة دون اللجوء إلى خدمات صلاح، لكن مع خروج إندريك إلى ليون الفرنسي وإصابة مبابي قد يفكر النادي الأبيض بالأمر فعلياً.

ولعب صلاح (33 عاماً) 20 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الجاري ساهم خلالها بتسعة أهداف، إذ سجل 5 وصنع 4 في مختلف البطولات.
