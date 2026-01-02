تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
برشلونة يغلق باب رحيل "بردغجي"

Lebanon 24
02-01-2026 | 08:14
حسم مجلس إدارة برشلونة موقفه من مستقبل لاعبه السويدي روني "بردغجي" وسط أحاديث عن احتمال خروجه من "كامب نو" بحثًا عن دقائق لعب أكثر.

وبحسب "موندو ديبورتيفو"، يملك المدرب الألماني هانز فليك قناعة كبيرة بإمكانات اللاعب، فيما يثق به فليك وديكو "ثقة كاملة" رغم مشاركته في 9 مباريات فقط من أصل 25 مباراة رسمية حتى الآن.

وأضاف التقرير أن اهتمام أندية عدة باستعارة "بردغجي" لم يغيّر موقف برشلونة، الذي يرفض فكرة رحيله، ويرى أن أمامه مستقبلًا مهمًا مع الفريق هذا الموسم، مع إمكانية الاعتماد عليه كبديل للامين جمال أو في أدوار هجومية أخرى حتى بوجوده على أرض الملعب.

وسجل "بردغجي" أول أهدافه في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس أواخر كانون الأول 2025. (روسيا اليوم)
