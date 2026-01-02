برشلونة يغلق باب رحيل "بردغجي"

حسم مجلس إدارة موقفه من مستقبل لاعبه روني "بردغجي" وسط أحاديث عن احتمال خروجه من " " بحثًا عن دقائق لعب أكثر.



وبحسب " "، يملك المدرب الألماني هانز قناعة كبيرة بإمكانات اللاعب، فيما يثق به فليك وديكو "ثقة كاملة" رغم مشاركته في 9 مباريات فقط من أصل 25 مباراة رسمية حتى الآن.



وأضاف التقرير أن اهتمام أندية عدة باستعارة "بردغجي" لم يغيّر موقف برشلونة، الذي يرفض فكرة رحيله، ويرى أن أمامه مستقبلًا مهمًا مع الفريق هذا الموسم، مع إمكانية الاعتماد عليه كبديل للامين جمال أو في أدوار هجومية أخرى حتى بوجوده على أرض الملعب.



وسجل "بردغجي" أول أهدافه في أمام بيتيس أواخر كانون الأول 2025. (روسيا اليوم)

