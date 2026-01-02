سلوت يقر بصراع ثنائي على اللقب.. وليفربول "ليس محلّقاً"

وصف النصف الأول من موسم ليفربول بأنه "معركة مستمرة" واعترف بأن سباق لقب الممتاز يبدو صراعاً مباشراً بين أرسنال ومانشستر سيتي.



ويبتعد بطل الدوري 12 نقطة عن متصدر الترتيب أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا بعد تعادله السلبي مع ليدز في يوم رأس السنة. ورغم أن ليفربول لم يخسر في آخر ثماني مباريات وعاد إلى مراكز بعد تعافيه من أسوأ سلسلة نتائج للنادي منذ 71 عاماً فإنه ما زال غير مقنع. وأقر سلوت بأن فريقه لا "يحلق" حالياً ولا يبدو في موقع المنافسة على الاحتفاظ باللقب.



وقال مدرب ليفربول عن سباق اللقب "بواقعية أعتقد أن هناك فريقين" في إشارة إلى أرسنال ومانشستر سيتي مضيفاً "أستون فيلا قريب جداً لكن أرسنال صنع فارقاً قليلاً بعد الفوز على فيلا وهذان الفريقان بعيدان عنا ولا يجب أن ننظر إليهما في هذه اللحظة".



وأضاف سلوت "عانينا طوال الموسم بدأنا بشكل جيد جداً من ناحية النتائج وكانت المباريات متقاربة ثم مررنا بفترة كانت فيها المباريات متقاربة أيضاً لكننا كنا غير محظوظين باستمرار. الآن نحن بلا خسارة في ثماني مباريات لكن عندما تقول ذلك قد تشعر وكأننا نحلق في الدوري وهذا ليس ما نفعله. كل مباراة نلعبها عمل شاق. غالباً نحن الفريق الأفضل لكن ليس بما يكفي".



وتابع "آمل أن نجد لحظة نستطيع فيها التحليق خلال الموسم لكن في أول 19 مباراة كانت معركة مستمرة متقاربة أحياناً محظوظين وأحياناً غير محظوظين".



وكانت مباراة ليدز أول تعادل سلبي لليفربول في 84 مباراة تحت قيادة سلوت. وقال المدرب الهولندي إن فريقه تحسن دفاعياً خلال سلسلة اللاهزيمة التي بدأت عندما استبعد في مباراة وست هام لكنه لم ينجح في إيجاد التوازن المطلوب في الثلث الأخير.



وأوضح سلوت "من الواضح أننا بالكاد نستقبل فرصاً الآن لكن من الواضح أيضاً أننا نجد صعوبة في صناعة فرص كافية مقابل كل الاستحواذ الذي نملكه وهذا ليس جديداً علينا هذا الموسم. اللاعبون يواصلون المحاولة يرسلون إلى الأجنحة يقومون بالجري للداخل يلعبون ويتحركون ويفعلون كل الأشياء لكن أحياناً تحتاج إلى نوع من السحر لفتح المباراة أو إلى كرة ثابتة وعندما يحدث ذلك فجأة يبدو كل شيء أجمل. لكن هذا ليس موسمنا حتى الآن".



وأشار سلوت إلى أنه قد يستعيد جو غوميز من الإصابة قبل زيارة فولهام . كما قال إن مدرب الكرات الثابتة السابق في ليفربول آرون بريغز يستحق فرصة جديدة على أعلى مستوى بعد رحيله هذا الأسبوع مضيفاً "أولاً أريد أن أشكره على عام ونصف عملنا معاً لأنه كان جزءاً كبيراً من فوزنا بالدوري العام الماضي وكان عوناً كبيراً لي. سيجد تحدياً جديداً بالتأكيد لأنه قام بعمل جيد معنا وهو إنسان رائع ومدرب واعد وجيد ويستحق الحصول على فرص متعددة مجدداً". (ذا غارديان)

Advertisement