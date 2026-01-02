تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
راؤول يحسمها.. "ميسي الأفضل" في صراع الأسطورتين

Lebanon 24
02-01-2026 | 10:16
حسم أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس موقفه من المقارنة الدائمة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مُرجّحاً كفة النجم الأرجنتيني في سباق "الأفضل" بعالم كرة القدم.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قال راؤول إنه لعب إلى جانب أسماء كبيرة مثل زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو ورونالدو نازاريو ولويس فيغو، لكنه شدد على أن "ميسي هو الأفضل، فهو مختلف تماما". واعتبر أن ما يميّز ميسي أنه "يجعل كل شيء يبدو سهلا.. الأشياء التي تعتقد أنها مستحيلة يجعلها بسيطة، كأنه يلعب مع أصدقائه في الشارع".

وخلال الفترة بين ظهور ميسي الأول عام 2004 ورحيل راؤول عن ريال مدريد عام 2010، تواجه الفريقان ثماني مرات في "الكلاسيكو"، ففاز برشلونة في خمس مباريات، وريال مدريد في اثنتين، وانتهت واحدة بالتعادل.

ويُعد راؤول ثالث أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد بعد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، كما يُقدَّم باعتباره الأكثر مشاركة في تاريخ النادي. وخاض خلال مسيرته 741 مباراة سجل خلالها 323 هدفا وقدم 115 تمريرة حاسمة، محققاً 16 لقباً بينها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا وستة في الدوري الإسباني. (روسيا اليوم)
