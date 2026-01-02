تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
قبيل مباراة مهمة سيخوضها.. نجم يتلقى خبر وفاة ابنه
Lebanon 24
02-01-2026
|
10:46
تلقى ستيفان عزيز كي، لاعب الوداد
المغربي
ومنتخب
بوركينا فاسو
، نبأ وفاة نجله قبيل مواجهة منتخب بلاده أمام
كوت ديفوار
، حاملة اللقب، في دور الـ16 من "كأس أمم
أفريقيا
2025" المقامة حالياً في
المغرب
.
ونعى الوداد لاعبه في بيان رسمي قال فيه: "يتقدم نادي الوداد الرياضي بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى لاعبنا عزيز كي، في وفاة ابنه... وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".
وبحسب تقارير صحفية، توفي نجل اللاعب، البالغ من العمر 9 أعوام، أثناء مشاركته في مباراة
لكرة القدم
بمدرسته، بعد سقوطه بشكل مفاجئ وارتطام رأسه بالأرض.
ومن المنتظر أن يغيب عزيز كي عن مباراة كوت ديفوار المقررة يوم الثلاثاء، بسبب سفره إلى بلاده لتشييع جثمان نجله. (العين)
