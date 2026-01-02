قبيل مباراة مهمة سيخوضها.. نجم يتلقى خبر وفاة ابنه

ونعى الوداد لاعبه في بيان رسمي قال فيه: "يتقدم نادي الوداد الرياضي بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى لاعبنا عزيز كي، في وفاة ابنه... وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".وبحسب تقارير صحفية، توفي نجل اللاعب، البالغ من العمر 9 أعوام، أثناء مشاركته في مباراة بمدرسته، بعد سقوطه بشكل مفاجئ وارتطام رأسه بالأرض.ومن المنتظر أن يغيب عزيز كي عن مباراة كوت ديفوار المقررة يوم الثلاثاء، بسبب سفره إلى بلاده لتشييع جثمان نجله. (العين)