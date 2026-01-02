تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
غوارديولا يؤكد رغبته في البقاء مع مانشستر سيتي
Lebanon 24
02-01-2026
|
12:30
أكد الإسباني جوسيب غوارديولا،
المدير الفني
لفريق
مانشستر سيتي
، رغبته في البقاء مع فريقه رغم الشائعات المنتشرة حول مدرب
تشيلسي
السابق إنزو ماريسكا.
وذكرت «
وكالة الأنباء
البريطانية» (بي إيه ميديا) أن غوارديولا قال، الشهر الماضي، إنه يرغب في البقاء حتى نهاية عقده مع الفريق والذي يمتد حتى صيف عام 2027.
وجاء ذلك عقب تكهنات حول إمكانية تولي ماريسكا، مساعد غوارديولا السابق ومدرب تشيلسي في ذلك الوقت، المنصب خلفاً له في حال رحل عن سيتي هذا الصيف.
وأعلن تشيلسي رحيل ماريسكا بشكل مفاجئ في أول أيام العام الجديد، وذكرت تقارير أن رحيل المدرب
الإيطالي
عن تشيلسي جاء بعد أن أبلغ
إدارة النادي
بوجود محادثات مع
مانشستر
سيتي.
وقال غوارديولا، الذي سيحتفل بمرور 10 أعوام على توليه تدريب سيتي هذا العام: «الشيء
الوحيد الذي
يمكنني قوله هو أن تشيلسي خسر مدرباً وشخصاً رائعاً».
وأضاف: «لكن هذا قرار إدارة تشيلسي وليس لديَّ ما أقوله». وتابع غوارديولا: «في
كرة القدم
هناك مفاجآت دائماً، وهذا ما يظهر كم أنا محظوظ بالنادي الذي أُوجَدُ به، أنا في نادٍ مثالي».
وأوضح: «لديَّ عقد وقلت ذلك ملايين المرات، أنا هنا منذ 10 أعوام، وسأغادر يوماً ما لكن يوجد لديَّ عقد، أنا سعيد وأريد القتال مع هذا الفريق».
وتابع غوارديولا: «الإدارة تحترمني، وهذا كان واضحاً في الموسم الماضي مع كل ما حدث للفريق، لم نحقق الفوز مدة شهرين أو 3 أشهر، لكنهم دعموني».
وقال: «هناك عام واحد باقٍ في عقدي، أريد أن أكون هنا وسنرى ما سيحدث». ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف
آرسنال
المتصدر.
