Najib Mikati
رياضة

سيلفا ينتقد التحكيم بعد تعادل النجمة مع الخليج بالدوري السعودي

Lebanon 24
02-01-2026 | 13:15
لفت البرتغالي ماريو سيلفا، مدرب فريق النجمة، إلى أن حكم مباراة فريقه أمام الخليج لم يحتسب ركلة جزاء لفريقه رغم استخدامه تقنية الفيديو المساعد، مؤكداً ضرورة أن يكون الحكم عادلاً.

وجاء تصريح سيلفا بعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وقال: «اليوم قدمنا مستوى جيداً وحصلنا على نقطة، رغم أننا بحثنا عن النقاط الثلاث لكن لعبنا أمام فريق جيد».

وأضاف سيلفا متحدثاً عن التحكيم: «اليوم لنا ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم رغم أنه ذهب لتقنية الفيديو المساعد، وربما لو أتت وسجلنا لا ننتصر لكن يتوجب على الحكم أن يكون عادلاً»، مضيفاً: «أنا أحب السعودية وأحب العيش هُنا، لكن أطالب بالعدالة فقط، ربما سابقاً كان الأمر تقديرياً، لكن الآن يوجد تقنية فيديو مساعدة للحكام».

وحصل النجمة على النقطة الثانية في رصيده بالدوري، وما زال الفريق في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين. وبخصوص تدعيم الفريق في فترة الانتقالات، قال ماريو: «هؤلاء هم اللاعبون الموجودون حالياً، وأنا سعيد جداً بالعمل معهم، وفترة الانتقالات من اختصاص الإدارة، ولا أمتلك معلومات عنها، ولم أناقش الإدارة في هذا الشأن».

من جانبه، أبدى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج، انزعاجه من الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق، وعدم محالفة الحظ والتوفيق لهم، مضيفاً: «علينا الهدوء للعودة إلى الوضع الطبيعي وهذه هي كرة القدم تحتاج للحظ أن يقف معك».

وأشار دونيس إلى فقدان فريقه نقطتين بتعادله مع النجمة على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، وتطرق للضغط الكبير على لاعبيه للحصول على النقاط الثلاث، ما أثر على أدائهم، مستشهداً بالبطاقة الحمراء التي تلقاها لاعبهم ماجد كنبه. وأضاف: «بعد هدف النجمة تماسكت عناصر الفريق واستطعنا العودة للمباراة، ونطمح للانتصارات في المباريات القادمة».

وأوضح دونيس استغرابه من نتائج الفريق غير الطبيعية في الفترة الأخيرة، قائلاً: «في شوط المباراة الأول من مباراة الهلال، كنا الأفضل ولكننا لم نسجل، وأمام الفتح خلال 60 دقيقة لم نكن جيدين، ومن الطبيعي الخسارة من الهلال والنصر، لكن الخسارة من الفتح والتعادل مع النجمة أمر غير طبيعي».

وأكّد دونيس على ضرورة مراجعة كل مباراة والأمور التكتيكية فيها، مضيفاً: «الحظ مهم داخل المستطيل الأخضر بجانب الأمور الفنية، وهذه الفترة نفتقد للحظ بشكل كبير».

